Nagore y Llorens baten récords en las 10 Millas Peralta-Falces

Actualizada 28/01/2018 a las 21:07

Javier Nagore y Ana Llorens han establecido nuevos récords en la carrera 10 Millas Peralta-Falces, que se ha celebrado este domingo.

Esta prueba, incluida dentro del Circuito Solo Runners, ha reunido a más de 315 corredores en sus categorías absolutas.

Absoluta masculina

1. Javier Nagore (Ardoi) 51:41

2. Diego Pascual (Peralta At) 55:23

3. Ibai Vilchez (Hernani) 56:00

4. Owen Davies (Oiartzun) 56:46

5. Iñaki Martínez (Saltoki Tri.) 56:51

6. Héctor Iturria (Ardoi) 57:17

7. Antonio J. Iñigo (Soria) 57:35

8. Juan Martínez (Run Ayegui) 57:49

9. Iñigo Sevillano (Tudela) 57:50

10. Jesús Martínez (Lobos Clavijo) 58:46

Absoluta femenina

1. Ana Llorens (Grupompleo) 1h03:26

2. Ana M. López (Logroño) 1h08:32

3. Nieves Torres (Hiru Herri) 1h08:51

4. M. Olavarria (Irún) 1h08:52

5. Laura Goñi (Hiru Herri) 1h12:30

6. Arantxa Pérez (T. Valle Egüés) 1h12:51

7. Ainara Azcona (Grupompleo) 1h13:50

8. Sonia Pérez (Peralta At.) 1h14:36

9. Ana Marcotegui (Mujeres) 1h15:39

10. Yanire Antomás (Peralta At.) 1h15:53

Cadete femenina

1. Leyre Rodríguez

Infantil femenina

1. Madi Urdani

Infantil masculina

1. Ricardo Garcés

Alevines femeninas

1. Lucía Del Blanco

2. Aintzane Mendieta

3. Lidia Ezquerro

Benjamines masculinos

1. Gorka García

2. Unai Castillo

3. Alberto Garcés

Benjamines femeninas

1. Daniela Martínez

2. Ainara Placencia

3. Andrea Pérez

Benjamines masculinos

1. Emilio Marín

2. Qajia Oumbarech

3. Javier Moreno

Prebenjamines femeninas

1. Paula Fernández

2. Irati Resano

Prebenjamines masculinos

1. Iker Mendieta

2. Samuel Marín

3. Raúl Guinduláin

Principiantes femeninas

1. Nora Silvestre

2. Vera Irigaray

3. Amaya Moreno

Principiantes masculinos

1. Iván Pérez

2. Yeray Lucas

3. Cristian Ayala

