10 consejos a tener en cuanta antes de correr

La llegada del buen tiempo, la temporada de carreras populares y maratones o simplemente la afición facilitan que numerosos corredores vuelvan a llenar calles y parques para practicar running con más asiduidad que en los meses invernales. Sin embargo, la práctica deportiva, casi siempre recomendada por los expertos, debe realizarse con cabeza y requiere una adecuada preparación para que sea satisfactoria y no conlleve más problemas físicos que beneficios. De hecho, nueve de cada diez corredores no se prepara adecuadamente para este deporte, tal y como pone de manifiesto el VI Estudio CinfaSalud ‘Percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles’.



El estudio desvela que el 75,1% de los corredores nunca se ha realizado una prueba de esfuerzo, un 77% no siguen un plan de entrenamiento regular y la mitad (48%) no calienta antes de correr y no estira después. “Son aspectos fundamentales para poder disfrutar del running sin exponer nuestro cuerpos a riesgos innecesarios, sobre todo cuando existe una patología previa diagnosticada”, apunta el experto de Cinfa Eduardo González.



La dieta es otro pilar importante pero también en este terreno el margen del mejora es importante: un 86,2% de los corredores no siguen un plan de alimentación adaptado a su práctica deportiva.



LOS PROBLEMAS



Las consecuencias de la falta de preparación pueden pasar factura a los corredores habituales, según pone de manifiesto la investigación. En concreto, seis de cada diez corredores han sufrido algún problema de salud mientras practicaban este deporte en el último año.



El trabajo destaca que las lesiones musculares, sobre todo de pierna, rodilla y tobillo, son los problemas más frecuentes ya que alcanzaron a un 38% de los corredores. A continuación le siguen los dolores de cabeza fuertes, que sufrieron un 23,1%. Además, uno de cada diez corredores sufrió fracturas y esguinces; un 9,8% mareos y desmayos y un 8,9% palpitaciones.



La investigación incide en que los datos son “llamativos”, sobre todo si se tiene en cuenta que para un tercio de los corredores (29,4%) la principal motivación es ‘cuidar su salud’. González recuerda que el running es beneficioso pero advierte de que practicarlo sin precauciones puede causar problemas.

CONSEJOS

Cabeza. Plantearse objetivos realistas. Chequeo. Comprobar el estado de salud, sobre todo con una prueba de esfuerzo. Un plan. Se aconseja seguir un plan de entrenamiento personalizado. Calentar. Calentar antes y estirar después reduce el riesgo de lesiones. Descanso. Es clave para aumentar el rendimiento. Dormir de 7 a 9 horas. Dieta. Todo tipo de alimentos, con predominio de hidratos de carbono. Hidratación. Antes, durante y después del ejercicio. Suplementos. Ayudan al músculo pero tomarlos con asesoramiento profesional. Pies. Lavarlos y secarlos todos los días e hidratarlos. Calzado. Elegir el más adecuado, con amortiguación adecuada al peso.

