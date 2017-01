Lorenzo desembarca en Ducati con el deseo de volver a ser campeón

Actualizada 20/01/2017 a las 17:00

El español Jorge Lorenzo se presentó este viernes en sociedad como la firme apuesta de Ducati para la próxima edición del Campeonato del Mundo de MotoGP, que dará comienzo el 26 de marzo en Catar.



El piloto mallorquín, tres veces campeón del mundo en la categoría reina, aseguró durante un acto celebrado en el Auditorio Ducati de Bolonia que su deseo es volver a triunfar en el Campeonato de MotoGP, aun siendo consciente de lo "difícil" que será lograrlo un año después de haber dejado Yamaha.



"Cuando has podido ser campeón, lo único que quieres es volver a serlo. Es difícil. Lo que necesitamos es el método y la magia para ir mejorando. Espero que con todo eso podamos llegar al podio", indicó Jorge Lorenzo, que esta temporada compartirá el garaje con el italiano Andrea Dovizioso.



Lorenzo se mostró durante el acto de presentación de la Desmosedici GP, su nueva moto, "más nervioso que en las carreras".



En la jornada de ayer pudo visitar las instalaciones de la compañía y reconoció que "fue un día muy especial" porque "todo el mundo" le transmitió su "entusiasmo". "Eso es algo que solo puedes vivir en Ducati y con su gente", remarcó Lorenzo.



El español se mostró "ilusionado" por el comienzo de un nuevo proyecto y "convencido" de que vivirá "grandes emociones" en Ducati.



"Las impresiones sobre la moto son muy positivas. Hasta ahora, en MotoGP siempre había trabajado con la misma marca (Yamaha), pero al subirme a la Desmosedici me sorprendió su estabilidad. Todo el mundo hablaba de una moto muy nerviosa, pero no es así. Y su potencia es increíble", valoró Jorge Lorenzo.