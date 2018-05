Márquez pone las cosas en su sitio en la última vuelta del GP de Francia

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) puso las "cosas" en su sitio en la última vuelta que realizó al circuito de Le Mans, escenario este fin de semana del Gran Premio de Francia, y que firmó su renovación con el campeonato del mundo por otros cinco años. Así, el Gran Premio de Francia continuará disputándose en Le Mans hasta finales de 2026, tras el acuerdo de renovación firmado ayer por la tarde entre la organización del campeonato y el promotor de la carrera francesa.



En pista, la primera sesión de entrenamientos libres resultó muy intensa, con constantes cambios en la cabeza de la clasificación, en la que se pudo ver tanto al italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) como a su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), entre otros protagonistas de interés. Si algo quedó claro casi desde los primeros minutos es que en Le Mans las Yamaha "vuelven" a funcionar, bueno más bien siguen funcionando como siempre lo han hecho en el trazado francés, pues tanto Rossi como Maverick Viñales, que también estuvo al frente de la tabla de tiempos en algún momento, estuvieron en la "pelea" por la primera plaza. Pero también se pudo apreciar en esta primera sesión de pruebas libres que la Repsol Honda de Marc Márquez va "muy bien", pues después de completar su trabajo durante todos los entrenamientos en lo que a puesta a punto se refiere, los registros no tardaron en llegar para el campeón de Cervera (Lérida).

#MotoGP FP1



That new aero package is working well then? @marcmarquez93 ends the morning session on top!@AndreaDovizioso and @maverickmack25 round out the top 3!#FrenchGP pic.twitter.com/VPsPChQecy