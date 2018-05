Hamilton hace la 'pole' con récord, Alonso y Sainz octavo y noveno

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha logrado la 'pole position' en la sesión de calificación del Gran Premio de España, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, batiendo el récord del trazado con 1:16.173 por delante de su compañero Valtteri Bottas y de Sebastian Vettel (Ferrari), con Fernando Alonso (McLaren) octavo, por primera vez en Q3, y Carlos Sainz (Renault) noveno. Los Mercedes volaron en Montmeló, con tiempos casi calcados, pero fue Hamilton quien logró el récord de la pista para sellar otra 'pole' para Mercedes en Barcelona, la sexta consecutiva, con un doblete de mucho mérito que les deja como favoritos de cara a la carrera pese al buen ritmo de los Ferrari y de Red Bull.



Además, después de tres 'poles' seguidas para Sebastian Vettel en Baréin, China y Azerbaiyán, Mercedes recupera la iniciativa en un sábado y lo hizo a lo grande. Tranquilos en la Q1 y Q2 logrando tiempos rápidos a las primeras de cambio, en la lucha por la primera posición también tuvieron cierto margen de tranquilidad pese al intento de Vettel de alargar a cuatro su racha de 'poles', pero sin velocidad suficiente para lograrlo. Por su parte, Fernando Alonso logró por primera vez en lo que va de campeonato, en esta quinta cita del Mundial, meterse en la Q3 y lo hizo llevando a su McLaren a la octava posición con un tiempo de 1:17.721, justo por delante de un Carlos Sainz que terminó noveno y contento al ir de menos a más en lo que va de fin de semana.

✅ 74th career pole

✅ Third pole in a row in Spain

✅ New track record



A fine day indeed for @LewisHamilton



#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/5G4gf9er0Q