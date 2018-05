Bottas y Hamilton dominan la primera sesión del Gran Premio de España

Actualizada 11/05/2018 a las 13:35

La escudería Mercedes ha empezado de la mejor manera el Gran Premio de España con un doblete al frente de la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuit de Barcelona-Catalunya, siendo Valtteri Bottas el primero con Lewis Hamilton bastante alejado, mientras que Fernando Alonso (McLaren) ha logrado un buen sexto puesto. Las 'flechas plateadas' dieron con la diana, sobre todo con un Bottas que sigue demostrando estar muy fuerte en los entrenamientos. El finlandés logró un crono muy bajo (1:18.148) sacándole una ocho décimas a su compañero, el vigente campeón Lewis Hamilton, esta vez por delante de un Sebastian Vettel (Ferrari) relegado a la tercera posición.



Sin tirar de compuestos blandos o superblandos, los Mercedes dominaron toda la sesión y sin problemas, aunque las mejoras que las escuderías han traído a esta Gran Premio de España todavía no han sido exprimidas. Eso sí, para ser una primera tanda de libres, el ritmo fue alto y las cartas no estuvieran tan guardadas como de costumbre en una FP1. Kimi Raikkonen (Ferrari) terminó quinto, justo por delante de un Fernando Alonso que se hizo con una meritoria sexta posición superando a Daniel Ricciardo (Red Bull). El asturiano, que protagonizó una gran remontada en el anterior GP de Azerbaiyán para acabar séptimo pese a un incidente en la primera vuelta que casi le hizo abandonar, estuvo de nuevo entre los mejores.



Falta por ver si las mejoras en el McLaren, con Stoffel Vandoorne noveno también en el 'Top 10', se prolongan en el fin de semana. Peor le fue a Renault y Carlos Sainz, que dio 28 vueltas al circuito en la tanda, acabó decimoquinto y muy lejos de los mejores tiempos, aunque por delante de su compañero Nico Hülkenberg, decimoséptimo. Pese a los problemas en Bakú, y a un inicio de sesión con los nervios a flor de piel, Red Bull finalmente colocó a Max Verstappen en cuarta posición, mientras que Daniel Ricciardo acabó la sesión en séptima posición y con una salida de pista incluida que le empotró contra el muro de Montmeló, en una curva 4 donde también se salieron Brendon Hartley y Romain Grosjean.



Fue de hecho una primera sesión nerviosa, con salida de pista de los dos Williams, el de Lance Stroll y el de un Robert Kubica que, aunque como piloto probador de la escudería, volvió a ser parte de un Gran Premio de Fórmula 1 tras no hacerlo desde la carrera de Abu Dhabi en 2010. El polaco, con apoyo en la grada, volvió a ser piloto del Gran Circo pero con el penúltimo mejor tiempo, sólo por delante de Stroll. También Marcus Ericsson (Sauber) y Sergio Pérez (Force India) hicieron rectos o sufrieron trompos en una sesión sin ninguna bandera roja pero con incontables banderas amarillas que restaron tiempo de acción a los coches.

