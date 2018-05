Marc Márquez busca el liderato en casa y bajo la sombra de Ángel Nieto

Actualizada 03/05/2018 a las 17:40

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) buscará este fin de semana convertirse en el nuevo líder de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo aprovechando que este llega a Europa y a un trazado nacional como el de Jerez de la Frontera, en un fin de semana marcado por la figura de Ángel Nieto.

El actual campeón llega al inicio del tramo europeo del calendario a un punto del líder, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), y después de un inicio de campeonato positivo por su segunda plaza en Catar y su nueva victoria en Austin, pero marcado por el incidente de Argentina con el italiano Valentino Rossi (Yamaha) que le acarreó un '0' que, de momento, no le ha lastrado en exceso más allá de la tensión generada que se volverá a examinar tras unos días de descanso.

El piloto de Cervera tratará de conseguir un triunfo que se le ha resistido históricamente en el trazado gaditano, donde en la categoría 'reina' sólo posee una victoria, en 2014, y que, de hecho, se le da mejor a su compañero Dani Pedrosa, ganador en dos ocasiones (2017 y 2013).

Además, el mayor número de victorias españolas este domingo coronaría lo que serán unos días de continuos homenajes a la figura del tristemente fallecido Ángel Nieto, que ya desde este jueves da ya de forma oficial su nombre al circuito, donde también se inauguró una estatua en su honor que complementa a la curva que recibió su nombre en 1987 y habrá multitud de actos para recordar al '12+1' campeón del mundo.

Márquez ya ha advertido que se abre un nuevo panorama con la llegada a los circuitos del Viejo Continente, que acogerán las carreras desde este mayo hasta finales de septiembre cuando se afronte ya una aún más dura gira transoceánica en Asia y Australia con la novedad de Tailandia y el tríptico sin descanso de Japón-Australia-Malasia.

Pese a que sólo tiene un triunfo y una 'pole' en Jerez, ambos en el mismo año, el hexacampeón del mundo nunca se ha bajado del podio desde su llegada a MotoGP y también contará con la ventaja de haber realizado un entrenamiento en marzo para probar el nuevo asfalto y coger sensaciones en una pista muy conocida ya por todos y donde espera que su Honda pueda mostrar las mejorías ofrecidas en los tres primeros Grandes Premios.

Y Márquez no tiene más triunfos en este escenario en parte por culpa de un Dani Pedrosa que le batió en dos ocasiones y que acude esperanzado de repetir su victoria, aunque el de Castellar del Vallés no gana dos carreras seguidas desde precisamente hace cuatro años cuando se impuso en Jerez y Le Mans. Además, en el circuito jerezano no reedita nadie triunfo en MotoGP desde que lo hiciese Jorge Lorenzo con Yamaha en 2010 y 2011.

En cambio, no se le da tan bien a Andrea Dovizioso esta cita, en la que nunca ha subido al podio en su periplo por la categoría 'reina' y sus mejores resultados han sido tres quintos puestos. El italiano no ha conseguido alargar su victorioso inicio en Losail, pero la igualdad reinante le permite seguir bien situado y por delante de Márquez.

DUCATI BUSCA ACABAR CON SU SEQUÍA EN JEREZ

'Dovi' también probó el nuevo asfalto de la pista, en noviembre y con unas condiciones diferentes a las que se encontraran este fin de semana, y espera que la mejora de la 'Desmosedici' le haga volver a pelear por el podio. A favor de la marca italiana, que no gana en Jerez desde 2006 con Loris Capirossi, está el tercer puesto de 2017 de un Jorge Lorenzo, que intentará festejar su 31 cumpleaños de este viernes, con una buena actuación en un trazado donde, en MotoGP, sólo ha faltado en su podio en 2014 y 2009.

Yamaha también aspira a ponerse en cabeza del campeonato a través de un Maverick Viñales que ha ido dando pasos hacia delante con la 'M1' y que llegará avalado por su segunda plaza en el Gran Premio de Las Américas, su primer podio del año y en las últimas cinco carreras, que le ha situado tercero en la general a 5 puntos de Dovizioso.

Junto a él, un Valentino Rossi que sumó en 2016 su séptima victoria en el circuito andaluz en la categoría 'reina' y que necesita reengancharse cuanto antes al tren de candidatos después de un esperanzador inicio con el podio (tercero) logrado en Losail y el cuarto lugar en Austin, todo empañado por su caída en Termas de Río Hondo tras su incidente con Márquez.

Además, la cita del circuito Jerez de la Frontera-Ángel Nieto será importante para la otra fábrica oficial, Suzuki, que aterriza en Europa tras el paso adelante dado por los terceros puestos del español Àlex Rins (Argentina) y Andrea Iannone (Argentina). El británico Cal Crutchlow (Honda), vencedor en Termas de Río Hondo, y el francés Johann Zarco (Yamaha) también querrán estar delante.

