El navarro Ander Valentín suma sus primeros puntos del Mundial

Actualizada 09/04/2018 a las 13:18

A la tercera fue la vencida y el piloto navarro Ander Valentín sumó en Trentino (Italia) este fin de semana los primeros tres puntos en la máxima categoría del Mundial de motocross. El piloto logró los puntos después de una magnifica segunda manga en la que salió a las mil maravillas y en la que concluyó en la decimoctava plaza.

“Estoy muy contento. Tras un comienzo regular en los entrenamientos libres, decidimos hacer varios cambios en la moto para adaptarla. Era consciente en todo momento de la importancia de la salida en este circuito”, explica el estellés del equipo 920 Fly Group Team. “No acabé demasiado contento los entrenamientos, a decir verdad. Salí en la posición 26, lejos del objetivo. No encontraba mi ritmo”, aseguró al finalizar la prueba.

Sin embargo, el domingo le dio la vuelta a la situación. En la primera manga, que sirvió de entrenamiento perfecto, el joven navarro acabó en la plaza 25, “encontrando la puesta a punto de la moto y rodando cómodo”. Ya en la segunda manga fue cuando demostró todo su potencial. “Salí muy bien, colocándome en la decimotercera posición al paso por el primer sector. Me empezaron a pasar pilotos más rápidos que yo, pero logré situarme en el puesto 17, posición que he aguantado hasta la última vuelta”.

Y ahí fue donde acabó Valentín, en la posición 18, logrando los tres primeros puntos de la campaña en la tercera prueba europea del Mundial de MX-GP. “A principio del fin de semana no me esperaba este buen resultado”, concluye el navarro. “Ya me he quitado ese peso de encima”.

Un resultado que seguro que le viene genial a Ander Valentín, que intentará lograr más puntos durante las próximas carreras. El primer objetivo ya está logrado.

Gracias a los tres puntos sumados en Trentino, el estellés marcha ahora en el puesto 29 del Mundial de la máxima categoría. La próxima cita del piloto de Husqvarna, en Portugal.

Selección DN+