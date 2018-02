Alonso se sale de pista tras perder una rueda en la primera jornada de ensayos

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha sufrido una salida de pista cuando se llevaban 45 minutos de la primera jornada de ensayos de la Fórmula Uno en el Circuito de Barcelona, tras perder la rueda derecha trasera del monoplaza.

El piloto español se ha salido de la pista justo en la curva antes de encarar la recta de tribuna y se ha podido apreciar que una de sus ruedas había saltado del monoplaza. Es una curva que se toma a velocidad elevada, justo después de salir de una 'chicane'.

De esta forma, se ha levantado la bandera roja y la actividad en la pista ha quedado neutralizada hasta que retiren el vehículo. A pesar de que hasta el momento se desconocen las causas de la salida de pista y la pérdida de la rueda, y si se ha tratado de un accidente, la rueda (compuesto súper blando) que ha saltado del coche ha sido la del lado derecho de la parte trasera.

La afectación que haya tenido el palier y toda la zona mecánica, así como el suelo del coche, hará que el piloto español ruede más o menos por la mañana. Hasta el momento, McLaren no ha informado del grado de gravedad del incidente, por lo que se desconoce cuándo regresará el piloto al trazado.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier



Just a handful of laps in - not an ideal start to #F1Testing for McLaren #F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L