Actualizada 15/09/2017 a las 17:47

El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso aseguró sobre su continuidad en el equipo McLaren, que hoy anunció que usará motores Renault a partir de la próxima temporada, que quiere "saber más" de los planes del fabricante francés antes de tomar una decisión.



"No esperaba ningún cambio, veremos. No tengo la información concreta de qué espera Renault, las mejoras que tiene preparadas para el año que viene... Después de la carrera me pondré en contacto con ellos para saber más de sus planes y tomar una decisión", manifestó Alonso al ser preguntado por el cambio de motor de McLaren.



Cuestionado sobre si con un motor Renault en el chasis McLaren estaría hoy luchando por la victoria, el español dijo que son "cálculos imposibles", y recordó que en la próxima temporada puede "cambiar todo".



El bicampeón del mundo (en 2005 y 2006 con el equipo Renault) recordó que quedan quince días del mes de septiembre, en el que espera resolver su futuro, y también se pronunció sobre el paso de su compatriota Carlos Sainz, que en 2018 correrá en Renault.





"Es fantástico, la mejor noticia que podríamos tener. Renault es un fabricante, un equipo 'top', así que después de tres años en Toro Rosso le llega la primera oportunidad de un equipo oficial y seguro que no la va a desaprovechar porque es uno de los mejores de la parrilla", manifestó Alonso.



En cuanto a la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Singapur, en los que fue octavo y séptimo, dijo que están "en la línea de lo esperado" y que esperan ser "competitivos" en el circuito urbano de Marina Bay.



"Sabemos que en este circuito tendríamos que ser competitivos respecto a Bélgica y Monza. A ver si lo podemos confirmar mañana en la Q3, necesitamos esos puntos para subir en constructores", finalizó.