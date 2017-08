Vettel vuelve a su circuito fetiche mientras Alonso sigue rumiando su futuro

Actualizada 31/08/2017 a las 16:29

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) espera reafirmar su liderato en el Mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, el mismo que le disparó a la popularidad hace ya nueve años, mientras que Fernando Alonso (McLaren) seguirá rumiando su futuro en el circuito de Monza, donde su coche volverá a sufrir una semana más.

En 2008, Vettel irrumpió en el Autódromo de Monza logrando la primera 'pole' y la primera victoria de su carrera al volante de un Toro Rosso. Sería la semilla de los cuatro títulos mundiales que lograría posteriormente y que esta temporada espera a elevar a cinco aprovechando la mejoría de su Ferrari.

En la carrera de casa para la 'Scuderia', el piloto alemán llega al mando del Mundial pero con una escasa ventaja de apenas siete puntos respecto a Lewis Hamilton (Mercedes), que volvió a la carga en el Gran Premio de Bélgica apuntándose su quinta victoria del curso.

Ganador en Monza en 2014 y 2015, y segundo el año pasado por detrás de Nico Rosberg, el inglés acostumbra a rendir al máximo en el circuito más rápido del campeonato, donde además encadena tres 'poles' consecutivas.

Sin embargo, la brecha entre Mercedes y Ferrari parece haberse cerrado definitivamente esta temporada y Vettel aspira a regalar una alegría a los 'tifosi' locales y, de paso, celebrar su reciente renovación para los tres próximos años. El germano ganó dos veces en Italia con Red Bull, pero aún tiene pendiente hacerlo vestido de rojo.

ALONSO, MÁS PENDIENTE DE LOS DESPACHOS QUE DEL ASFALTO

Valtteri Bottas (Mercedes), que acumulaba cinco podios consecutivos antes de Bélgica, se encuentra a 41 puntos del liderato y cada vez parece más improbable que pueda inmiscuirse en el mano a mano entre los dos campeones mundiales, cuando faltan ocho carreras para completar el calendario.

En cuanto a los pilotos españoles, Alonso sigue dándole vueltas a su futuro y este GP Italia presumiblemente tampoco le servirá para ver con buenos ojos su continuidad en McLaren, ya que Monza exige potencia pura y ese es precisamente el principal defecto del MCL32.

El asturiano sufrió en Bélgica otra estación de su particular 'via crucis' con McLaren y no dudó en calificar como "vergonzoso" el rendimiento de su monoplaza, que le obligó a sumar su tercer abandono en las cuatro últimas carreras. Por ello, seguramente estará más atento a lo que ocurra en los despachos, lejos de las cámaras, que sobre el asfalto.

También sigue con su futuro en el aire Carlos Sainz (Toro Rosso), aunque el madrileño ha mostrado un mensaje de fidelidad nada más llegar a Monza durante la rueda de prensa de pilotos y se ha negado a comentar los rumores sobre un posible fichaje por Renault.

La temporada de Sainz está siendo de 'todo o nada', ya que suma cuatro abandonos, pero en todas las carreras que ha finalizado, ha logrado puntuar. Ese objetivo será aún más exigente en Monza, tal y como ha avisado, consciente de que sus dos anteriores visitas al llamado 'Templo de la velocidad' solo pudo ser undécimo y decimoquinto.

PROGRAMA DEL GRAN PREMIO DE ITALIA.

-Viernes.

Primera sesión de libres 10.00 - 11.30.

Segunda sesión de libres 14.00 - 15.30.

-Sábado.

Tercera sesión de libres 11.00 - 12.00.

Calificación 14.00 - 15.00.

-Domingo.

Carrera 14.00.