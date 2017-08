Actualizada 28/08/2017 a las 08:59

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que abandonó en la vigésimo sexta vuelta del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que se queda con la "crono" del sábado y "con la salida" y "la primera vuelta" de este domingo.



"Hemos perdido la potencia de golpe, sin aviso. Aunque, de todas maneras, ha sido una carrera muy complicada para entrar en los puntos", explicó tras otra decepcionante carrera a causa de un motor defectuoso, Alonso.



"Ha sido una pena, pero me quedo con la crono de ayer, la salida de hoy, la primer vuelta... pero bueno, ahora hay que intentar mejorar para la próxima, pero sabemos que Monza (sede del Gran Premio de Italia, la próxima semana) va a ser parecido a este circuito", explicó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault).



"Vergonzoso, realmente vergonzoso", se le escuchó decir al piloto asturiano durante la carrera.



Alonso explicó a las televisiones el enfado que mostró por la radio interna del equipo: "Es que llevaban cada dos o tres curvas dándome sugerencias, repartidor de frenada, diferencial... y después llegaba la recta y me pasaban antes del DRS. Era como decir 'dejadme en paz' en la radio, 'por favor, que bastante trabajo tengo aquí dentro'", explicó el campeón español, que comentó los instantes iniciales de la carrera.



"Bueno, la salida fue buena. Por fuera había hueco esta vez, salió bien, ese adelantamiento de (Esteban) Ocon (francés, de Force India) y (Nico) Hülkenberg (alemán, de Renault). Intenté salir y vi una cosa amarilla por ahí o al revés; los conseguí mantener esa vuelta, pero después me pasaron por encima", comentó Alonso este domingo en Spa-Francorchamps.



Posteriormente, Alonso indicó, en declaraciones difundidas por su equipo que "en general ha sido un buen fin de semana".



"Trabajamos bien en equipo en la clasificación, hemos tenido una gran salida -rodar por fuera ha sido la decisión correcta- y estábamos séptimos después de la primera vuelta", manifestó el doble campeón del mundo.



"Las primeras tres o cuatro vueltas han sido divertidas. Luego hemos intentado defender nuestra posición, pero en mitad de las rectas nos pasaban algunos coches sin ni siquiera activar el DRS", explicó.



"Está claro que no es fácil competir así, ya que no puedes luchar rueda con rueda. Ha sido una tarde complicada y no hemos sido competitivos en la carrera", dijo.



"El coche era demasiado lento en las rectas y ha sido imposible tener alguna pugna sobre la pista, así que era imposible puntuar hoy", comentó.



"Al final hemos tenido que parar por un problema con el motor", apuntó Alonso, tercer piloto entre los activos con más victorias en Fórmula Uno (32).



"La situación es la que es y tenemos que mejorarla lo antes posible. Sé que el equipo está trabajando día y noche para mejorar el coche, y espero que podamos ver los resultados pronto", indicó Alonso este domingo en Spa-Francorchamps.