Alonso: "Lo que digan Hamilton y Vettel sobre mí me da igual"

Actualizada 06/07/2017 a las 18:54

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), doble campeón mundial de Fórmula Uno (en 2005 y 2006, con Renault), indicó este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg, sede del Gran Premio de Austria, que lo que opinen el inglés Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel sobre él le "da igual", porque "es una pregunta para ellos".

Tanto Vettel (Ferrari), líder del Mundial, como Hamilton (Mercedes), segundo, a catorce puntos del anterior, habían indicado este jueves en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que no le querían de compañero el año que viene. El inglés alegó que "está contento con" su "actual" vecino de garaje (el finlandés Valtteri Bottas) y el alemán señaló que él "no" ficha, pero que prefiere "a Kimi (Raikkonen, también finlandés)", su colega en la escudería de Maranello.

Preguntado en su comparecencia ante los medios escritos, en la que se expresó en inglés, Alonso explicó que le da lo mismo lo que opinen el líder del Mundial y su inmediato perseguidor: "Me da igual, es una pregunta para ellos. Ellos respondieron y ya está", indicó el doble campeón mundial asturiano, vencedor 32 veces en Fórmula Uno, la sexta mejor marca de todos los tiempos en la categoría reina.

"Si preguntas a los pilotos diferentes preguntas, acerca de compañeros de equipo; o de la posibilidad de cambiar de escudería, responderán cualquier cosa", explicó.

"En Force India, (en la) que ahora tienen una batalla dentro del equipo, si les preguntas, 'oye, ¿quieres cambiar de escudería?' o si quieren que cambie su compañero, ninguno te va a decir que sí, por ejemplo. Todo el mundo dice que está contento, todo el mundo dice que está centrado en el Mundial... así que es comprensible (que digan eso)", contestó a Efe Alonso este jueves en Austria.

Cuestionado de nuevo si cree que podría ser compañero de alguno de los dos el año próximo, el español de McLaren-Honda contestó con un escueto "no lo sé".

Acerca del potencial de Honda, el motorista de su escudería, con miras al Gran Premio austríaco, que arranca este viernes, el de Oviedo indicó que "habrá que ver".

"Habrá que ver qué pasa cuando estemos en pista. En Baku rodamos en los entrenamientos con esta especificación (del motor), quizá no es su pleno potencial, por diferentes mapas (de la unidad de potencia). Ya veremos aquí, cuando instalemos el motor. En cualquier caso, será un paso pequeño. No podemos pensar que el motor que teníamos en los libres de Baku nos va a colocar ahora en quinta posición, por ejemplo".

"Cualquier paso pequeño, no obstante, es bienvenido. Sabemos que Honda trabaja día y noche para mejorar la situación, después de tres años difíciles. Hay que esperar y ver, porque no merece la pena discutir demasiado sobre números teóricos", explicó Alonso.

Acerca de dónde cree que está el límite de las emociones, respecto al incidente entre Hamilton y Vettel en Baku, Fernando opinó que "las emociones siempre están ahí".

"Somos humanos, estamos compitiendo, defendemos a nuestros equipos... a veces en diferentes situaciones, en distintas carreras, en diversos momentos del año, te encuentras con situaciones aquí y allá, aunque sean pequeños contactos".

"A veces llegas a la primera curva y tienes un incidente con otro piloto. Y por cualquiera que sea la razón, a las tres o cuatro carreras te vuelve a suceder algo parecido", comentó.

"A veces hay casualidades. Y es normal que cuando estás luchando por el título mundial, si los dos primeros del campeonato tienen algún contacto o algún problema, siempre va a tener mucha más repercusión, porque sobre ellos recae mucha atención", añadió.

"Es difícil hablar desde fuera, porque no estás envuelto en primera persona. Yo no oí bien todo, no tengo todos los datos, no tengo información. Hay que apoyar totalmente las decisiones de la FIA; y ahora hay que mirar hacia adelante. He oído que ellos ya están mirando al futuro. Y que están concentrados en este fin de semana. Así que creo que el resto debemos hacer lo mismo", dijo.

"Ojalá veamos una buena carrera aquí", recalcó Alonso.

Preguntado acerca de si los dos puntos sumados en Azerbaiyán le hacían sentirse más feliz, Alonso recordó que ha "sumado 1.800 puntos" en Fórmula Uno.

"Así que los últimos dos puntos no cambiaron demasiado mi semana", respondió Alonso, que recordó que cualquiera que sea le decisión que tome acerca de su futuro, no la dará a conocer "hasta octubre".

"Pero mis 'fans' deben saber que cualquiera que sea la decisión que tome, no será para luchar por un octavo puesto o por un décimo", precisó.

Cuestionado de nuevo si seguirá el año que viene en la Fórmula Uno, Alonso recalcó: "Ya veremos. En octubre".