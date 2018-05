Viviani hace triplete y Yates mantiene la maglia rosa

El italiano Elia Viviani (Quick Step) volvió este viernes a la senda de la victoria, alcanzando el triplete al esprint en la decimotercera etapa del Giro de Italia, disputada entre Ferrara y Nervesa della Bataglia, con un recorrido de 180 kilómetros, en la que el británico Simon Yates retuvo la "maglia rosa" de líder. En la jornada de transición hacia el Zoncolan, los favoritos pasaron el día sin sobresaltos y el protagonismo volvió a los velocistas. Entre todos, volvió a mostrarse intratable en la recta de meta el campeón olímpico de omnium Elia Viviani, quien con la "maglia ciclamino" por puntos alzó los brazos por tercera vez, cerrando con un tiempo de 3h.56.24 una jornada veloz de 46 kms/hora.



Viviani, de 29 años, firmó su novena victoria de la temporada con autoridad, con escasa discusión, pues a la hora de la verdad ganó la partida con solvencia al irlandés Sam Bennett (Bora), con quien deshizo el empate a 2 victorias. La tercera plaza fue para el holandés Danny Van Poppel (Lotto Jumbo). En la general sin alteración alguna. Las miradas estaban puestas en este sábado, en el Monte Zoncolan, donde las espadas de los favoritos volverán a sonar. Simon Yates llegará al "Angliru" italiano con 47 segundos de adelanto sobre el holandés Tom Dumoulin (Sunweb) y con 1.04 respecto al francés Thibaut Pinot (Groupama), sus inmediatos perseguidores. El trayecto ofrecía un perfil llano con la excepción de la cota de Montello, de cuarta categoría, a 20 kilómetros de la meta, en la transición hacia la jornada temible del Zoncolan. Con los favoritos dispuestos a pasar página sin incidentes y el duelo de desempate entre Bennett y Viviani echó a rodar el pelotón.



With his third stage win this year, @eliaviviani is one win short of his team-mate @FndoGaviria ’s tally of last year (4) #Giro101 #Giro pic.twitter.com/gAcUr0ZcwH