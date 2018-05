Una carrera de titanes

Actualizada 08/05/2018 a las 11:04

Tras 620 kilómetros repartidos en 6 etapas, una semana en el desierto de Marruecos superando dunas, pistas técnicas con grandes desniveles, temperaturas superiores a los 40ºC o las dificultades de dormir en haimas, nuestros titanes Carlos Izquieta, Sergio López-Vailo e Iñaki Marsal vuelven a casa tras ganar su piedra fósil de finisher. Además, lo hacen clasificados en las posiciones 134, 141 y 142 respectivamente.



Nada mal teniendo en cuenta que en esta edición han participado más de 600 ciclistas (la mayor participación de la historia de la Titan Desert). En cuanto a la clasificación “Corporate”, el equipo Focke Meler ha alcanzado la 5ª posición. La culminación de esta aventura se ha vivido en la meta de Madrid, donde se han vivido momentos inolvidables llenos de alegría y emoción, sobre todo por el enorme esfuerzo y satisfacción de haber cumplido un reto. Y en su llegada a Pamplona han sido recibidos como auténticos campeones por parte de su familia, amigos y sus compañeros de trabajo de Focke Meler, que han seguido su trayectoria durante todas las etapas, mandando ánimos a través de cariñosos mensajes.



El trío de ciclistas no dudó en agradecer todo el apoyo recibido que les ayudó a conseguir el preciado premio, no sin antes destacar tanto el sufrimiento como los buenos momentos vividos durante la prueba. Los tres sabían que, si no había problemas físicos ni mecánicos, podrían conseguir el objetivo de cruzar la meta tras las 6 etapas. El balance que hacen de la prueba es bastante bueno, y han sacado a relucir ese compañerismo que les caracteriza en Focke Meler, apoyándose entre ellos para poder superar esta dura prueba tanto física como mental. Puede que hayan vuelto a casa y hayan dejado atrás el desierto de Marruecos, pero lo que no van a dejar atrás es su bicicleta y sus entrenamientos.



Es tanta la pasión que tienen por este deporte que han contagiado a sus compañeros de trabajo en Focke Meler. No en vano, a principios del mes que viene tienen otra cita con las dos ruedas: la Challenge Meler. Una competición promovida por Focke Meler que premia el esfuerzo y la deportividad. Ya eran unos titanes antes de marcharse, pero gracias a la Titan Desert lo han demostrado y han conseguido superar una de las pruebas más difíciles y duras del mundo.

