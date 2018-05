Carlos Barbero: "Me quería desquitar y he devuelto la confianza al equipo"

Actualizada 06/05/2018 a las 16:43

El ciclista burgalés Carlos Barbero, que ganó la tercera y última etapa de la Vuelta ciclista internacional a Madrid, declaró que después del segundo puesto en la anterior jornada se quería "desquitar" y con este triunfo ha "devuelto la confianza" que había depositado en él su equipo. "Ayer me quedé a milímetros de la victoria, nunca me había pasado. Hacer segundo siempre sabe mal pero hacerlo de esa forma, sabe mucho peor. Hoy quería desquitarme y por si quedaba alguna duda, hoy he podido demostrar que estoy en un buen momento de forma", apuntó.



"He ido siempre bien colocado, sabiendo mi distancia y sobre todo con la confianza de que Bennati iba a aparecer. Los jóvenes han hecho un gran trabajo pero la seguridad y confianza ciega que tengo en Daniele Bennati lo hace todo más fácil", comentó.

El ciclista burgalés se impuso con autoridad en el Paseo de la Castellana tras dar 18 vueltas y completar un recorrido total de 99 por este circuito de la capital de España. "Es una llegada bonita, que me viene muy bien porque pica hacia arriba. El equipo ha confiado en mi desde el inicio como lo lleva haciendo toda la temporada y devolverle esa confianza es importante también", apuntó.



"Creo que estoy tan bien como el año pasado, aunque quizá no han lucido tanto los resultados, Mi seña de identidad en profesionales es esa, que mantengo un nivel de forma bastante constante durante todo el año", señaló. Esta victoria de etapa de Carlos Barbero, también maillot de la Regularidad, supone una cifra redonda para el conjunto de Eusebio Unzué con 900 triunfos para su escuadra masculina profesional europea desde la creación de Reynolds en el año 1980. "Ahora correré la Vuelta a Aragón y quizá Dauphiné o la antigua Ruta del Sur para llegar bien a los Campeonatos de España. Ser campeón de España es un objetivo que quiero conseguir en mi carrera. No sé si será este año, porque no es el más adecuado para mí, pero he hecho segundo, tercero y cinco años entre los diez primeros y sería muy bonito conseguirlo", dijo Barbero.



"Después de esos campeonatos haré el parón que siempre hago todos los años y sé que me va bien", concluyó.

Etiquetas Equipo ciclista Movistar

