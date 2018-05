El italiano Elia Viviani gana al sprint la segunda etapa

Actualizada 05/05/2018 a las 19:21

El italiano Elia Viviani (Quick Step) cumplió con su condición de favorito en el primer esprint y se mostró superior a sus rivales para imponerse en la segunda etapa del Giro de Italia disputada a través de 167 kilómetros entre Haifa y Tel Aviv, en la que se el australiano Rohan Dennis (BMC) se enfundó la maglia rosa de líder.



Viviani, de 29 años y campeón olímpico en onmium en Río de Janeiro 2016, aprovechó el primer asalto al esprint del Giro en tierras israelíes para demostrar que es uno de los mejores velocistas del pelotón. Levantó los brazos con autoridad, con un tiempo de 3h51.20, por delante del italiano Jakub Mareczko (Willier) y del irlandés Sam Bennett (Bora). Un esprint preparado por el Quick Step a 1.500 metros de meta, cuando el tren azul del equipo belga reaccionó a una llegada desorganizada, para colocar al ciclista de Isola della Scala, que sumó la séptima victoria de la temporada.



Dentro del grupo cruzaron la línea todos los favoritos, en una jornada tranquila en la que se enfundó la maglia rosa el australiano Rohan Dennis, que relevó al holandés Tom Dumoulin, quien privó al "aussie" tener tal honor en el estreno de la crono de Jerusalén. La jornada estuvo marcada por una escapada de tres corredores: Ballerini, Boivin y Ytting Bak, que fueron marcados a raya por el pelotón en todo momento, sobre todo por el BMC del nuevo líder, que conocía perfectamente la trascendencia de obtener los tres segundos de bonificación del esprint intermedio.

Cerca de esa meta bonificada de Caesarea, a 61 de meta, fueron neutralizados los fugados, dando sus frutos el trabajo de la escuadra de Dennis, en el que destacó tirando en cabeza el español Fran Ventoso.



A partir de ese momento ya no se permitieron aventuras en solitario, ya que el primer triunfo al esprint era un botín muy preciado por los velocistas. Lo intentó el belga Victor Campenaerts, sin éxito, y más tarde el canadiense Boivin (Academia Israel), quien rodó un rato en solitario luciendo el maillot del equipo local con licencia del pelotón. A cinco de meta empezaron los movimientos de aproximación. Alta velocidad y saltos que trataban de sorprender. El Bardiani asomaba para Guardini, el alemán Tony Martin puso su marcha al frente, el Education First para Modolo y el Lotto Jumbo para Van Poppel.



No aparecía el Quick Step, hasta que el checo Stybar decidió encender la mecha para Viviani, quien empezó el esprint en posiciones muy alejadas. Pero a la hora de la verdad, el italiano vencedor saltó a la rueda de su compañero Mareczko, que se había lanzado por la victoria. Con fuerza inapelable, con autoridad, Viviani impuso en Tal Aviv la ley del más fuerte.

Rohan Dennis subió al podio por la maglia rosa. Le sigue a un segundo Tom Dumoulin, quien se sacudió la responsabilidad de defender el liderato, y a tres el belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal). El español Pello Bilbao (Astana) se mantuvo sexto a 19.



Este domingo se disputa la tercera etapa entre Be'er Sheva y Eilat, de 229 kilómetros. Con esta jornada se cierra el tríptico israelí, un maratón para los corredores, que cruzarán el Desierto de Negev antes de llegar a la localidad de meta, junto a la costa del Mar Rojo. Una nueva oportunidad para los velocistas.



