Miguel Induráin y Óscar Freire pedalearán juntos este sábado por Cantabria

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin y el tricampeón del mundo Óscar Freire volverán a subirse a una bicicleta este sábado, en una prueba organizada por el cántabro en su tierra, en la que tendrán que pedalear 120 kilómetros de carretera y 36 por una ruta de montaña.

"Un auténtico honor", así define el torrelaveguense poder compartir carretera con Induráin, quien asistirá al Desafío Óscar Freire para correr 156 kilómetros que, según ha dicho, "a simple vista parecen asequibles, pero en los metros finales uno se da cuenta del desgaste de las piernas".

En una charla con Efe, el ciclista cántabro advierte de que acabar rápido el Desafío Óscar Freire está solo alcance de corredores muy preparados, aunque asegura que si se hace con calma se puede terminar porque, en su opinión, este deporte es "una cuestión mental".

"A mí mismo me pasó el año pasado, que durante el último mes no había salido nada y la parte de carretera la hice bien, pero cuando llegué a la de 'mountain bike' me entró la típica pájara de no haber salido mucho y de haber forzado un poco más de lo normal", recuerda.

Para Freire, esta prueba es "única" por tener que pasar de una bici de carretera a otra de montaña, en lo que tiene más pinta de 'duatlón' que de una carrera ciclista, si no fuera porque los participantes van sobre dos ruedas durante todo el trazado.

Y destaca el espíritu de sus corredores, que este año serán unos 800, y sus ganas de ir saltando de pelotón en pelotón, así como de superarse a sí mismos.

"Probablemente, la ilusión de muchos sea mejorar el tiempo del año anterior y para otros ganar al amigo de turno", señala Freire, quien añade que a los corredores les gusta medir su capacidad y verse dentro de un pelotón.

El plato fuerte de esta carrera seguramente sea la oportunidad de pedalear junto al tricampeón del mundo como Óscar Freire y con el corredor que más veces ha ganado el Tour de Francia, Miguel Induráin -empatado con otros tres-.

El cántabro señala al ciclista navarro como un ídolo de su infancia, aclamado tanto por amantes de la bici como del deporte en general, que en su opinión "marcó una época muy bonita del ciclismo".

Aunque seguir a estos dos exciclistas profesionales será difícil, si las piernas no responden durante la prueba, como es costumbre en estas marchas, los asistentes podrán recobrar fuerzas con una parrillada de lomo.

La prueba dará el pistoletazo de salida y tendrá su meta en el complejo deportivo de Torrelavega que lleva el nombre de Freire, lugar donde también se llevará a cabo el cambio de bicicletas tras la prueba de carretera para iniciar la de montaña.

El circuito llevará a los participantes desde Torrelavega en dirección a Cabezón de la Sal a través de la carretera nacional N-634, por un terreno fácil y llevadero hasta llegar a San Vicente de la Barquera, y de ahí a Pechón, el punto más lejano de la ruta.

A continuación, pedalearán hacia el interior de la región, donde atravesarán valles y montañas hacia Abanillas y La Acebosa, para posteriormente regresar nuevamente a San Vicente de La Barquera y tomar la ruta costera por Comillas hacia la meta, situada en el propio complejo Óscar Freire de Torrelavega.

Freire estima que los primeros en cruzar a la línea de meta lo harán sobre las 15.00 horas, mientras que los últimos, a los que atribuye el mérito de acabarla, terminarán la prueba alrededor de las 16.30.

