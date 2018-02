Valverde gana la etapa y es líder de la Volta a la Comunidad Valenciana

Alejandro Valverde (Movistar) se impuso en la segunda etapa de la 69 edición de la Volta a la Comunidad Valenciana-GP Banc de Sabadell, entre Bétera y Albuixech, de 153,9 kilómetros, con un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 55 segundos, lo que además le ha permitido auparse a lo más alto de la general.

El ciclista murciano se impuso al esprint a los dos corredores del Astana, el danés Jakob Fuglsang y Luis León Sánchez, sus compañeros de escapada desde los últimos kilómetros de ascensión al Puerto de Garbí, de primera categoría.

El trío de escapados llegó a la meta con 18 segundos de ventaja sobre un grupo perseguidor formado por veinte unidades, por lo que junto a las bonificaciones ha permitido que Valverde se vista con el jersey amarillo de líder de la clasificación general.

