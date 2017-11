Landa esperará a conocer el recorrido del Giro "para ver qué grande hacer"

Actualizada 16/11/2017 a las 16:29

Mikel Landa esperará a conocer el recorrido del Giro de Italia 2018, que se desvelará oficialmente el día 29 en Milán, "para ver qué (prueba) grande hacer" la próxima temporada en su debut como corredor del Movistar.

"Hemos hablado, pero estamos esperando todavía a que salga el recorrido del Giro para poder tomar la decisión. Hasta que no lo vea no me atrevo a elegir", ha señalado Landa.

Landa ha añadido que, ya en diciembre y tras analizar el trazado del Giro, será cuando empiece a trabajar "con un objetivo en la cabeza" para, probablemente, debutar con el maillot del Movistar "a mediados de febrero en la Vuelta a Andalucía".

"Dependiendo del calendario, el objetivo será disputar una grande. Ganar es muy complicado, pero si estoy disputando me daré por satisfecho", ha apuntado antes de añadir que "este año es muy goloso" y que cualquier plan, correr Giro o Tour, "pasa también por hacer la Vuelta" a la vista de la dureza del Mundial de Innsbruck.

Una de las novedades de la ronda española será la novedosa ascensión al monte vizcaíno Oiz, un puerto de 14 kilómetros y rampas de hasta el 17 %, con el que en opinión de Landa "se sigue el esquema de la Vuelta últimamente".

"Lo he subido una vez, pero no estoy seguro de que sea la misma vertiente. Es muy duro y para mí es una buenísima noticia. Está cerca de casa, así que lo voy a estudiar al detalle y lo disfrutaré a tope, sobre todo con la afición", ha destacado.

Acerca de su nueva etapa en el Movistar tras dos años en el Sky, el de Zuia ha asegurado que "siempre es ilusionante tener nuevos objetivos" y que "el interés de Eusebio" Unzué, que "lleva muchos años detrás" de él, ha sido "muy importante" a la hora de decidir su fichaje por la escuadra navarra.

"Además, es un equipo que tiene una trayectoria brillante en carreras de tres semanas. Ha llegado el momento de valorar esas dos cosas, un equipo que me pueda arropar y apoyar y el interés del jefe", ha incidido.

Landa, por último, se ha mostrado también ilusionado con su nueva faceta como director del patronato de la Fundación Euskadi y la puesta en marcha de un equipo de categoría continental la próxima temporada, que estará dirigido por Jorge Azanza y tendrá doce corredores en sus filas.

"Ha sido laborioso, pero también muy gratificante. Tenemos el equipo formado y los chavales están encantados. Tienen mucha energía, mucha ilusión y eso se notará en la carretera. Hay gente joven y veterana y se complementarán bien unos con otros", ha asegurado.

