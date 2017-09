Actualizada 19/09/2017 a las 18:06

El corredor español Jonathan Castroviejo intentará repetir el podio del pasado año en la exigente contrarreloj del Campeonato del Mundo de ciclismo de Bergen (Noruega), que se disputa sobre 31 kilómetros, incluida una ascensión final de 3,4 kilómetros, en la que el británico Chris Froome y el holandés Tom Dumoulin parten como favoritos al oro.

"Va a ser un Mundial muy duro. Puede pasar de todo. No se me adapta mal, con la lluvia que va a hacer y el recorrido tan duro será muy exigente", apuntó el vasco del Movistar Team, bronce en Doha 2016 tras ser cuarto en 2015 y en los Juegos de Río 2016, un 'purasangre' curtido en la lucha contra el crono.

Castroviejo, que estará acompañado por el debutante Gorka Izagirre, advirtió de que habrá que llegar "bastante fresco" a la subida final al monte Floyen, una cuesta de 3,4 kilómetros al 9,1 por ciento de desnivel medio, para poder subir al 'cajón' mundialista. "Antes hay 500 metros de pavé que te dejan las piernas 'tocadas'. Después 3 kilómetros y medio que no tienen descanso", explicó después de supervisar el trazado.

El pupilo de Javier Mínguez zanjó el debate sobre si cambiará o no la bici antes de afrontar la ascensión final. "No voy a cambiar. No quiero salir con la presión de tener que hacerlo. Además, entre mi bici de ruta y la 'cabra' no hay muchas diferencias. Subiré con la 'cabra'", señaló.

Será una crono atípica la del Monte Floyen, en la que se salvan poco más de 300 metros de desnivel. Los primeros 1.500 metros son al 9%, para bajar al 7,6% hasta el segundo kilómetro, irse por encima del 10,1% del dos al tres y terminar al 5,5%, un castigo para las piernas que llegan después de mover desarrollos altos.

Como prólogo, se dará una vuelta completa al circuito 'corto', de 16,1 kilómetros, y otra casi completa hasta llegar a la zona del pavé, donde se habilitará una zona mecánica para poder cambiar la 'cabra' por una bicicleta normal antes de subir al Floyen.

"Voy a darlo todo y a ver si me sale. Estoy contento con hacer una buena crono, con no cometer errores ni sufrir caídas. A ver si estoy lo más cerca del podio. ¿Cuarto? Mejor cuarto que quinto, pero si puede ser tercero, mejor", dijo entre risas.

FROOME, DUMOULIN Y ¿ROGLIC?, RIVALES

El debutante Izagirre saldrá en el puesto decimonoveno, en la segunda manga, a las 14:00 horas y 30 segundos, mientras que Castroviejo será el cuarto por la cola en afrontar la crono, desde las 16:59.

Antes le precederán otros favoritos para el podio mundialista como el estadounidense Tejay Van Garderen, el ruso Ilnur Zakarin, el luxemburgués Bob Jungels, el polaco Maciej Bodnar, el esloveno Primoz Roglic y el australiano Rohan Dennis. Chris Froome, Tom Dumoulin y el alemán Tony Martin, vigente campeón del mundo, serán los tres últimos en tomar la salida.

'Castro' apunta a Roglic como aspirante al podio, por detrás de los dos grandes favoritos, Froome y Dumoulin. "Es una crono muy exigente en los primeros 28 kilómetros y 'mortal' en los tres finales. Las medias en la primera zona están siendo de 46 y 47, por lo que los rodadores puros como Martin no van a sacar mucho a Froome o Dumoulin, que son los dos grandes favoritos.

Y luego en la subida, sin ser una cronoescalada, lo pueden recuperar. Sé que los dos están para ganar, pero no conozco el estado de otros corredores", comentó el seleccionador nacional Mínguez.

A su juicio, la diferencia entre estar bien o estar "súper" es lo que separa de la lucha por las medallas. "Es el caso de Castroviejo, al que no le va nada mal. No tengo nada que decir en su decisión si van a hacer el cambio o no de bicicleta. Los 'artistas' son ellos y basta que les obligue a hacer algo que no tienen previsto para que mentalmente no sea lo mismo.Castroviejo ha subido con la cabra y ha ido bien hasta el final, por lo que entiendo su decisión de no cambiar", dijo.