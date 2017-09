La crono que marca la Vuelta sale hoy del circuito de Los Arcos

Actualizada 05/09/2017 a las 09:13

Este martes, el circuito de Los Arcos acoge la salida de una contrarreloj de 42 kilómetros en la que Froome puede encarrilar la victoria a la Vuelta a España. A continuación, te contamos todos los detalles de esta etapa.

Los protagonistas

Froome

Team Sky

Líder. Sale a las 16.52

En la Vuelta

Fue su objetivo desde principio de año. Es líder desde la 2ª etapa y ganó en Cumbres del Sol y fue 2º en Calar.

Cronos. 5 victorias en su carrera (una en la Vuelta). 0 este año. 2 en la de la Volta.



Nibali

Baharain

2ºa 1:01. Sale a las 16.50

En la Vuelta

También es su objetivo. Va de menos a más. Ganó en Andorra y ha hecho 3º en Calar y La Pandera.

Cronos. 3 victorias en su carrera, dos en el Giro. 0 este año. 6º en la del Giro.



Zakarin

Team Katusha

3º a 2.08. Sale a las 16.48

En la Vuelta

No hizo Tour por el Giro (5º). Ha estado en segundo plano, va a más. 5º en La Pandera, 2º Sierra Nevada.

Cronos. 2 victorias en su carrera, dos campeonatos rusos. 1 este año.



Kelderman

Sunweb

4º a 2:11. Sale a las 16.46

En la Vuelta

Se retiraró del Giro y se ha metido en la pelea sin hacer ruido. En las etapas clave ha estado siempre en el top5.

El recorrido

En medio de la ensalada de llegadas en alto de la Vuelta 2017, Unipublic ha previsto sólo dos cronos. La inicial de 13,7 por equipos en Nimes, y los 40,2 de hoy entre Los Arcos y Logroño. Sobre el plano, un perfil llano, pero plagado de repechos, y en el que el viento -según por dónde sople- resultará determinante. Un trazado para ciclistas de fuerza como Froome, o especialistas como Rohan Denis (BMC).

Los actos: entrada gratis y antes escuelas

La actividad en el Circuito de Los Arcos arrancará a partir de las 10, con una prueba de escuelas de ciclismo (solo la prueba en línea) en el propio circuito organizada por Deporte y Juventud, el C.C.Estella y la Federación Navarra de Ciclismo. Se espera la presencia de 180 chavales. La etapa arrancará con la salida del irlandés Conor Dunne (Acqua) a las 13:32 horas. El último en salir será Chris Froome, que lo hará a las 16:52 horas y terminará a las 17:41.

El material

BIDÓN AERO

Hay detalles como el botellín de agua, que no es cilíndrico y tiene burbujas para que hacerlo más aerodinámico.



UN BUZO PARA CORRER MÁS

A diferencia del maillot y culotte que usan a diario, los corredores llevan hoy un buzo de contrarreloj de una sola pieza, cuerpo y pantalón. En el caso del del Movistar Team, llevan un modelo de Endura está hecho de lycra y diseñada por Drag2Zero, y con mangas de silicona. No hay precio orientativo. Fotos: Jesús Caso



CASCO HUEVO

Los ciclistas usarán hoy un casco diferente al de diario. Es totalmente cerrado, en el que lo que prima es la aerodinámica. Pesa 350 gramos, y tiene un sistema magnético para el vistor frontar.

Su precio ronda los 400 euros.



BICI MÁS AERODINÁMICA, MÁS PESADA

¿Cómo es? Los ciclistas emplearán hoy el modelo de contrarreloj, que tiene una geometría diferente a la línea. El ciclista va más recogido, más aerodinámico. En el caso del Movistar, la imagen de la foto, es el modelo Canyon Speedmax CF SLX. Es de carbono, pesa cerca de 8 kilos.

¿Qué lleva? Grupo Campagnolo Superrécord electrónico con cambio en el manillar de triatleta y también en las manetas de freno. Monta rueda lenticular trasera Campagnolo y rueda de bastones Head de carbono. El sillín es más corto que el convencional.

¿Cuánto cuesta? No se comercializan, son personalizadas, pero alrededor de 15.000 euros.