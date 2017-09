Contador, partidario de un "tope salarial" que sea "de 15 millones de euros"

Actualizada 04/09/2017 a las 16:51

El español Alberto Contador (Trek) se ha mostrado este lunes partidario de establecer un "tope salarial" en los equipos ciclistas y que ese límite sea "15 millones de euros para salarios de los corredores".

En la rueda de prensa ofrecida en Laguardia (Álava) con motivo del último día de descanso de la Vuelta a España 2017, y el último de su carrera en una prueba ciclista profesional, no ha tenido reparo en dar su "punto de vista" sobre el asunto, aunque no quiere que ello se ligue a su supuesta debilidad en ese sentido "con un gran equipo como es el Sky" de Chris Froome, el gran dominador de la Vuelta y del pelotón en los últimos años.

"Pensando en el futuro, sí creo que habría que poner un tope salarial. Y yo lo pondría en 15 millones de euros para salarios de los corredores. Si no, va a ser difícil tener patrocinadores", ha considerado. "No todos los patrocinadores pueden manejar las cifras que manejan algunos equipos", ha añadido.

Contador considera que ya "es un buen paso que se reduzca el número de corredores" en los equipos porque "eso les hará mas competitivos". El campeón de Pinto, por otro lado, a una semana de ser ya un exciclista profesional, admite que una vez fuera de las carreras los primeros días lo que no hará "seguro es coger la bicicleta" y ha admitido que tendrá que "cambiar de fondo de armario", ya que le "gusta la ropa entallada" y algo de peso ganará.

"Los primeros días no los tendré muy tranquilo, pero no cogeré la bicicleta seguro. Estaré sin mirar la báscula y podré comer jamón sin quitarle el tocino. Haré mi vida normal, pero sin la exigencia y la esclavitud de la bicicleta", ha explicado.

"Voy a tener que cambiar el fondo de armario porque me gusta la ropa entallada y algo de peso ganaré, pero me controlaré", ha avanzado también. Al ciclista de Pinto le "enorgullece mucho" escuchar en esta Vuelta en muchas ocasiones "Gracias Alberto": "cuanto te lo dicen una y otra vez es porque la gente ha disfrutado contigo". "No podía haber elegido mejor momento y mejor sitio parra despedirme. Esta Vuelta está siendo un regalo", se ha congratulado.

Ya sobre la contrarreloj de mañana, martes, de 40 kms. y llana, Contador cree que "va a hacer diferencias" y que las hará a favor del líder, ya que considera que a Froome "le va a la perfección". Aunque también cree que en las próximas etapas "el Astana, con Miguel Ángel López", puede "hacer mucho daño" al británico.

"En Los Machucos y el Angliru es cuestión de forma de cada uno y podrán a cada uno en su sitio", vaticinó sobre las dos últimas grandes etapas de la Vuelta 2017, las del miércoles y el sábado.