Contador: "Mucha gente creía que venía a la Vuelta a despedirme y cumplir"

Actualizada 28/08/2017 a las 16:10

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) ha explicado que está "disfrutando mucho" en la Vuelta a España, donde "mucha gente" creía que solo iba a despedirse y "cumplir", al tiempo que no ha descartado una alianza con el líder de la carrera, Chris Froome (Sky), si favorece a ambos.

"Estoy disfrutando mucho y estoy contento porque mucha gente creía que venía a la Vuelta a únicamente a despedirme o cumplir y no, vengo como siempre, habiendo entrenado para afrontarla con profesionalidad y veremos hasta dónde podemos llegar. El podio está muy complicado", explicó Contador ante la prensa durante la jornada de descanso.

Preguntado por una posible alianza con Froome, se mostró favorable "si el premio es una etapa o subir posiciones en busca del podio". "Estamos hablando del corredor más fuerte y sólido, aparte de que cuenta con el equipo más potente. Para nada se descarta en un momento dado colaborar si al final los dos salimos beneficiados", avanzó.

En cualquier caso, el madrileño, decimotercero en la clasificación, recordó que antes de plantearse un posible podio tiene que "superar a todos los que están delante en la general". "Creo que la crono me puede ir bien y es intentar estar lo más cerca posible. El ciclismo es un deporte duro en el que influyen muchos factores y si tienes un mal día es difícil. Hasta que se llegue Madrid nunca se sabe, voy día a día y veremos dónde acabo", analizó.

En cuanto a su decisión de que la Vuelta sea su última carrera como profesional, reiteró que está "supercontento" de su decisión y que sigue pensando que era "el momento perfecto" para hacerlo.

"Ahora estoy notando y pensando lo que he hecho todos estos años, antes no me fijaba en eso. Me enorgullece y estoy impresionado, me paso el día dando gracias. No tengo miedo al día siguiente de que deje la bici, tengo trabajo con la fundación y ahora con el salto a categoría continental el equipo me mantendrá ocupado", subrayó.

Preguntado por su posible sucesor como referencia del ciclismo español, Contador no dudo en señalar al joven Enric Mas (Quick Step), de quien dijo que "puede marcar una época en el ciclismo español". "Es el corredor perfecto para una vuelta grande: joven, cuerpo ligero para defenderse en crono, técnicamente es muy bueno y tiene una capacidad de recuperación impresionante. Si sigue así será un gran corredor", pronosticó.