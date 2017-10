Adriano Malori anuncia que abandona el ciclismo

Actualizada 10/07/2017 a las 14:31

El italiano Adriano Malori (Movistar) ha anunciado su retirada del ciclismo durante la jornada de descanso del Tour de Francia, a consecuencia de las secuelas que padece por el "traumatismo craneoencefálico severo" que sufrió en el Tour de San Luis 2016.

"Todos sabemos lo que pasó en san Luis, llevo dos años luchando, he ganado la batalla, pero no del todo. Hoy acaba mi vida de ciclista profesional. Espero seguir en el mundo de la bici, ahora de otra manera. Llevo un mes formándome como técnico, me ayuda la Federación italiana", dijo Malori tras anunciar su retirada.

Malori, de 29 años, natural de Parma, debutó como profesional en 2010 con el maillot del Lampre y desde 2014 pertenecía al Movistar. En 2015 se proclamó subcampeón del mundo contrarreloj. En la Vuelta a España ganó una etapa, la crono final en Santiago de la edición 2014.

También dejó su sello en la Tirreno Adriàtico con dos victorias y fue campeón de Italia tres veces, en 2011, 2014 y 2015. "Movistar ha sido un lado muy bonito de mi vida en general, son una familia, dejo amigos, siempre llevaré el color verde en mi corazón. Me han ayudado en todo momento. A todos les doy las gracias y en Parma siempre tendrán una buena cena pagada", dijo.

Malori recalcó que su recuperación fue impresionante. "Y eso es lo bueno, me he recuperado como nadie. Este caso puede ser un mensaje de esperanza para otros, aunque no haya podido volver a ser corredor". "La decisión de dejarlo se debe a que lo intenté para volver pero los resultados son claros, no puedo seguir", comentó.

Malori sufrió un traumatismo cranoencefálico severo en el Tour de San Luis, tras una caída producida por un bache. Tras 7,5 meses de recuperación reapareció y al poco tiempo se fracturó la clavícula en la Milán Turín.

"Adriano es un ejemplo de fuerza de voluntad, nadie se puede imaginar lo que ha luchado contra su lesión, ha sido algo impresionante", dijo el director del equipo, Eusebio Unzue.