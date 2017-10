Sagan muestra su desacuerdo con su expulsión del Tour

Actualizada 05/07/2017 a las 18:22

El eslovaco Peter Sagan no ocultó hoy su desacuerdo con la decisión de haber sido expulsado del Tour de Francia y negó haber sido responsable de la caída del británico Mark Cavendich, que motivó su exclusión. "Lo único que puedo hacer es acatar la decisión del jurado, pero no estoy de acuerdo en absoluto", dijo el corredor en el hotel en el que pasó la noche junto con su equipo, el Bora, en la localidad de Vittel.

Los comisarios de la carrera, tras analizar las imágenes, decidieron expulsarle al considerar que había "puesto en peligro a varios ciclistas" en el esprint de la cuarta etapa, con final en Vittel, en el que acabó segundo por detrás del francés Arnaud Demare.

En particular, las imágenes muestran que a 150 metros de la llegada el eslovaco saca el codo derecho y derriba a Cavendish, que no pudo tomar la salida de la etapa de hoy por las lesiones causadas. Una versión que negó hoy Sagan, al considerar que no había "hecho nada malo en el esprint".

"Fue un esprint alocado, pero no fue el primero de ese tipo ni tampoco el último. Lo siento mucho por Cavendish y espero que se recupere pronto", aseguró el eslovaco. En un primer momento, los jueces solo impusieron a Sagan una sanción de 30 segundos, pero la presión de varios equipos les llevaron a revisar su decisión y a expulsarle, indicaron a Efe fuentes de la carrera.

En particular, los jueces sospechan que una maniobra de Sagan estuvo en el origen de una primera caída, nada más pasar la pancarta de último kilómetro, en la que se vieron implicados varios ciclistas, entre ellos el maillot amarillo, el británico Geraint Thomas, que no tuvo consecuencias pero que disgregó el pelotón e impidió un esprint masivo.

Desde el equipo de Cavendish, el Dimension Data, patrocinador del Tour de Francia, se pidió de forma explícita la exclusión de Sagan. Pero la decisión de los comisarios cuenta también con detractores, entre los que hay varios ex especialistas en el esprint.

Y también de algunos en activo, como el alemán André Grepel, que tras haber asegurado que no quería seguir siendo amigo de Sagan rectificó tras haber visto las imágenes y pidió perdón al eslovaco. "No estoy viviendo los mejores días de mi carrera", dijo el ciclista del Bora visiblemente afectado por la decisión de los comisarios.