Contador: "Voy al Tour a ganar, no a hacer un buen puesto"

Alberto Contador (Madrid, 34 años), afronta su décimo Tour de Francia "en mejores condiciones que el año pasado" y la ambición intacta de luchar por su tercer Tour, aspecto que le motiva al más veterano de los candidatos al maillot amarillo en París.

"Me siento muy bien y con mucha confianza. El año pasado terminé el Dauphiné muy cansado, pero esta temporada es diferente, tengo mejores piernas y las sensaciones son mejores cada día. Estoy mejor que el año pasado", asegura contundente el ciclista de Pinto a tres días de la salida en Düsseldorf.

Siempre ambicioso, Contador, tras ser segundo en Vuelta a Andalucía, París Niza, País Vasco y Volta a Catalunya, apunta a lo más alto en el Tour de Francia.

"Si no pensara que tengo opciones de ganar no saldría. Si pensara de partida en el segundo puesto o en el podio no tendría motivación. Estamos listos para ganar", asegura. Para la 104 edición de la "grande boucle", el líder del Trek explica que ha trabajado "diferente, con mas calma y al final ya con más intensidad. Las sensaciones y los numeros son buenos".

"Para mí, por supuesto, el Tour es la carrera mas importante del mundo, la primera. Cuando voy a una competición con un objetivo, normalmente es la victoria", subrayó.

El hecho de ser el más "viejo" ganador del Tour de Francia supone "otra motivación", aunque asegura que no le "gusta".

"Me gusta competir, me gusta tener un objetivo, ganar cuando todo el mundo quiere ganar. Esa es la mejor motivación. Quiero ganar siempre. Hace muchos años que gané el último Tour (2009), pero no quiero ganar por ese motivo, sino porque es la carrera más difícil que hay", afirma.

Un objetivo que en los últimos años no pudo ser por diferentes circunstancias: caídas, pérdida de minutos, cambios en su vida...

"Si repasas año a año no he estado en las mejores condiciones. No sé si es la última oportunidad, pienso en el día a día, no en el futuro. El perfil de este año es bueno para mí".

Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes y uno de los 6 elegidos de la historia, dejó claro que sigue entusiasmado con el ciclismo.

"Disfruto mucho de este deporte. Es lo más importante en mi vida pero no lo único. Seguiré mientras lo disfrute y los tiempos sean buenos. Para disfrutar de otras cosas ya tendré tiempo".

"Aun tengo buenas piernas, me recupero bien. Pienso en lo que sería estar en julio de vacaciones pero lo pongo en la balanza y aún gana la carrera".

Sobre sus rivales, el ciclista de Pinto, se refirió al británico Chris Froome, a quien espera ver a su máximo nivel en el Tour a pesar de su cuarto puesto en el Dauphiné.

"Ha obtenido menos resultados que otros años, pero estará fuerte en el Tour. Será importante también cómo esté de fuerte su equipo", dijo.

En referencia a su equipo, Contador se mostró tranquilo y confiado.

"En los últimos años he tenido diferentes equipos, pero el de este año es fuerte y todos trabajan en la misma dirección. En la carretera y en el hotel", concluyó.