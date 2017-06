Froome asegura que el Sky nunca le ha ofrecido tomar corticoides

Actualizada 23/06/2017 a las 17:30

El ciclista británico Chris Froome (Sky), triple ganador del Tour de Francia, ha descartado que su equipo le haya ofrecido tomar en alguna ocasión un corticoide llamado triamcinolona, al tiempo que ha aclarado que tampoco se "distribuía de forma libre" en el Sky tal y como "se ha sugerido".

"Yo solo puedo hablar de mi experiencia en mi equipo. Nunca me han ofrecido triamcinolona en el equipo. Yo no he visto que la triamcinolona se haya distribuido de forma libre, tal y como se ha sugerido", quiso zanjar Froome en declaraciones al diario inglés The Guardian.

A principios de año la agencia británica antidopaje (UKAD) abrió una investigación por posible mala conducta del equipo Sky y que hacía referencia a 55 dosis de triamcinolona encargadas entre los años 2010 y 2013.

Bradley Wiggins fue uno de los ciclistas que consumió este medicamento con autorización debido a su alergia al polen, pero el equipo Sky aclaró que "solo una pequeña proporción" de aquellas dosis fueron suministradas a sus ciclistas y que la mayoría fueron para tratar a otros integrantes del equipo.