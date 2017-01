Javier Iriberri se plantea el reto de cruzar EE UU en bicicleta

27/01/2017 a las 06:00

Atravesar Norteamerica en bicicleta. De Los Ángeles a Washington. De la costa Oeste a la costa Este. Cruzando 12 estados, tres cadenas montañosas más importantes (Sierra, Rocosas y Apalaches) y ríos como Mississipi, Ohio o Colorado. 4.800 kilómetros y cerca de 54.000 metros de desnivel. Al menos 10 días consecutivos dando pedales y parando a dormir una hora y media por día (al principio hará un tirada sin dormir de 35 horas para tratar de completar 1000 km). Un reto de resistencia límite. El ciclista navarro Javier Iriberri, de 44 años, se plantea tomar parte en “la carrera de ultrafondo más dura del mundo” como él mismo califica: la Race Across America.



Una prueba, en formato de contrarreloj individual y reservada a apenas medio centenar de portentos físicos de todo el mundo para la que este deportista pamplonés ha obtenido una invitación este año y 2018. “Hasta el pasado año siempre había participado en pruebas de ultrafondo por mi cuenta o en pruebas cicloturistas pero decidí participar por primera vez en una prueba de la Copa del Mundo de Ultrafondo: la Race Around Austria. Entonces, y aunque sabía que si lo hacía bien podía tener plaza en la Across America, ni me lo planteaba. Era mi primera prueba tan larga y en formato contrarreloj y no sabía cómo me iba a ir. Ya me parecía difícil acabar en Austria...”, explica. Sin embargo, le fue bien. Acabó noveno en la prueba austriaca (2.200 kilómetros y 31.700 metros de desnivel) y apenas unos meses más tarde de haberla acabado, recibía la invitación oficial para la prueba norteamericana. “Es muy difícil obtener la plaza para salir. Ya sólo el hecho de tener la invitación es un orgullo. Y una vez que la tienes... me lo empecé a plantear. Además, viendo los tiempos en Austria, creo que podría acabarla. No aspiro a otra cosa”, asegura.

“Supondría cerrar un círculo”



Eso sí, ahora mismo -y mientras ha aumentado la intensidad y potencia de sus entrenamientos- está en la que, puede ser, una de las partes más complicadas del reto: conseguir los apoyos necesarios para lo que implica una aventura como ésta. “Todo esto pasa por encontrar el apoyo económico suficiente, gente que se quiera sumar al proyecto en la medida de sus posibilidades, un apoyo que nos permita afrontar la prueba en condiciones al equipo de apoyo que necesito -5 o 6 personas- y a mi. Soy consciente que la cobertura económica, el patrocinio, es la mayor dificultad a la que me enfrento, más que los 4.800 kms de la prueba, pero si he llegado hasta aquí, a base de pequeños logros durante 17 años, creo que debo darme una oportunidad, por lo menos lo debo intentar, lo estoy intentando y pienso seguir haciéndolo”, explica el deportista.



“Correr la Across America es llegar a lo más alto del ultrafondo, tocar el techo. Y, si lo hago, supondrá cerrar el círculo que empecé hace 18 años. Seguiré andando en bicicleta pero no con estos objetivos. Son años duros compatibilizando entrenamientos, trabajo y vida familiar. Y lo he hecho. Pero cada vez cuesta más”, explica.