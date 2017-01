Actualizada 30/04/2015 a las 13:17

EFE. PAMPLONA.

El ciclista navarro del Caja Rural-Seguros RGA Javier Aramendía cuenta ya con el alta médica para empezar a entrenar y en breve entrará en las convocatorias de la formación pamplonesa.



Aramendía fue operado el 2 de febrero de una endofibrosis de la arteria ilíaca externa y tras superar el proceso de recuperación "poco a poco podrá ir entrando en las convocatorias del equipo", según informa el Caja Rural.



El italiano Francesco Lasca se encuentra por su parte en Pamplona para comenzar a trabajar con un especialista por sus problemas con la cadera.



Sergio Pardilla, también en el parte médico del equipo, pasó revisión en Madrid para comprobar su evolución de las múltiples lesiones tras su caída en la Vuelta al País Vasco.



El ciclista ciudadrealeño, en declaraciones que recoge la página web del Caja Rural, ha dicho que "en líneas generales" está "contento", ya que cada semana nota "mejoría" respecto a la anterior.



Sin embargo, ha apuntado las dificultades para dormir al levantarse "con la espalda rígida". "Me han recomendado andar, pero no es fácil, ya que no puedo llevar cabestrillo por la escápula y con las 4 costillas rotas", ha indicado.



"El traumatólogo está contento por como van las roturas y en dos semanas me darán cita de nuevo. El pulmón sigue evolucionando bien. Por suerte, está marchando todo bien. A ver si empiezo a poder pasar las noches bien y poco a poco a poder moverme", ha señalado.



El Caja Rural ha comunicado la convocatoria para la Vuelta a Asturias del próximo fin de semana, formada por David Arroyo, Amets Txurruka, Omar Fraile, Miguel Ángel Benito, Ángel Madrazo, Antonio Molina, Hugh Carthy y Ricardo Vilela.