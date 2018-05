Actualizada 04/05/2018 a las 16:27

"Me voy con la sensación de que no hemos sido peores, pero pequeños detalles han decantado al final del partido. Quizá al final quizás nos ha faltado un poco más de solidez defensiva en el bloque central, pero insisto han sido pequeños detalles", ha señalado el técnico, Juanto Apezetxea, tras el encuentro en el que el Helvetia Anaitasuna se ha despedido de esta edición de la Copa del Rey.



En este sentido, el preparado del conjunto navarro reconoció que el cansancio había afectado el rendimiento en el tramo final del partido de lateral brasileño Raúl Nantes, el jugador que había alimentado con sus goles los sueños de victoria del Anaitasuna.



"Quizá Raúl ha llegado un poco cansado, lo que ha hecho que haya cometido esos dos errores, tras un partido fabuloso, pero como he dicho, son pequeños detalles los que nos has costado el partido", indicó el preparador navarro.



Un Juanto Apezetxea, que pese a que no ha querido entrar a valorar la actuación arbitral, sí ha dejado claro que los colegiados no han sido de su agrado. "No me ha gustado el arbitraje, no voy a entrar en detalles, pero es una pareja con la que este año no hemos tenido suerte. Creo que ha habido un desequilibrio en cuanto a las exclusiones que yo no he visto en el partido", concluyó Apezetxea.

