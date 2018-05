Anaitasuna ofrece el cartel de favorito al Logroño pero se muestra ilusionado

Actualizada 03/05/2018 a las 12:40

El Helvetia Anaitasuna concede el cartel de favorito al Balonmano Logroño La Rioja, en el primer partido de cuartos de final de la fase final de la Copa del Rey, aunque se muestra ilusionado ante una competición de la que guarda "buen recuerdo" en los últimos años.

"Es una competición muy ilusionante, especial. Es el torneo del KO, en el que los equipos no tan poderosos podemos tener más opciones y nuestra oportunidad", afirmó el entrenador del Anaitasuna, Juanto Apezetxea.

El técnico navarro señaló que afrontan la Copa del Rey "con el buen recuerdo" del año pasado, cuando eliminaron al Abanca Ademar León en su casa en cuartos de final, y de la edición anterior, en la que jugaron la final en Pamplona.

"Todo lo que implica la Copa son buenas sensaciones, también después de la eliminatoria contra el Cuenca", añadió Apezetxea, quien indicó que esta temporada no han tenido suerte en los sorteos, tampoco en la Copa EHF.

"Tenemos un partido muy complicado contra Logroño. Cuando jugamos contra ellos ya dije que me parecía el segundo mejor equipo de la Liga y en la segunda vuelta están siendo el mejor equipo", dijo.

"Está muy fresco y en buena dinámica. Seguramente es el peor rival. Hemos tenido mala suerte en los sorteos, ya que nuestros dos rivales de Europa (en la fase de grupos de la Copa EHF) están en la Final Four", opinó.

Apezetxea lamentó el horario del partido de este viernes (12.30 horas) cuando a su juicio "puede ser la eliminatoria más bonita de cuartos". "No me gusta jugar a esa hora, porque no vamos a vivir el verdadero ambiente de la Copa del Rey. Hay frialdad y falta de costumbre", manifestó en declaraciones facilitadas por el club.

El conjunto pamplonés ha viajado con las bajas del central Erik Balenciaga y del lateral izquierdo Mikel Aguirrezabalaga, mientras que varios jugadores arrastran diversos problemas físicos.

"Al equipo le mata la dinámica de tres competiciones. Llevamos ahora 7 de los 8 puntos en juego y estamos bien, pero ha sido una semana con muchos problemas físicos y la Copa es terriblemente exigente y con tres partidos de esa intensidad notas la falta de rotaciones", concluyó.

Selección DN+