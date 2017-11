Actualizada 18/11/2017 a las 20:30

El Helvetia Anaitasuna se juega en una semana el pase a la fase de grupos de la Copa EHF ante el Budakalasz húngaro, al que se enfrentará este domingo en el partido de ida en Budapest y el próximo sábado en el encuentro definitivo en Pamplona.

El conjunto navarro, que parte por lo tanto con el factor cancha a favor, eliminó en octubre al Plzen checo en su tercera participación consecutiva en la Copa EHF, competición en la que brilló la pasada temporada al llegar a los cuartos de final.

El Anaitasuna, que ha partido hacia Budapest esta madrugada, encara el encuentro en Hungría tras haber encajado dos derrotas consecutivas en la Liga Loterías Asobal después de un sobresaliente inicio de temporada con diez victorias seguidas (8 en Liga y 2 en Copa EHF).

El entrenador del conjunto verde, Juanto Apezetxea, entiende que estas dos derrotas no suponen un retroceso en la trayectoria del juego del equipo. "Estamos bien. Segundos en Liga y seguimos en Europa. No ha bajado el rendimiento del equipo y no estoy preocupado en absoluto. Era consciente de que iba a llegar este momento y hay que afrontarlo con normalidad", ha afirmado.

Apezetxea ha dicho que no son favoritos en una eliminatoria que ve "abierta" y que se decantará para el equipo que lleve el partido hacia el balonmano que más le conviene. "Si somos capaces de correr, de robar balones y de evitar golpe franco, podemos estar bien en la eliminatoria. Como nos quedemos atrás planos, no seamos duros en defensa, nos van a machacar en defensa y se decantará para su lado", ha opinado.

El técnico navarro ha indicado por ello que deben "ser fluidos, rápidos y evitar el contacto", y ha asegurado que no especularán en Budapest, sino que intentarán ganar el partido a pesar de enfrentarse a un equipo "fuerte y de nivel".

"Nos espera un partido durísimo porque ganar en Hungría es complicadísimo y nos cuesta acostumbrarnos a los arbitrajes en Europa, porque son mucho más permisivos que en la Asobal y nos cuesta ponernos a ese nivel de dureza", ha declarado.

El encuentro de ida ante el Budakalasz se disputará en el Elek Gyula Arena de Budapest, a partir de las 19.00 horas, con arbitraje de los suizos André Philipp Buache y Marco Meyer.

Selección DN+