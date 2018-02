El Helvetia visita hoy Valladolid tras encajar su primera derrota

15/11/2017 a las 06:00

Tratar de aprender de los errores cometidos y seguir adelante. No hay tiempo para lamentos en esta temporada. Al Helvetia Anaitasuna no le queda otra. El conjunto navarro encajó el pasado miércoles en Pamplona la primera derrota liguera frente al Ciudad de Logroño y cedió el coliderato de la liga, pero eso ya no importa. Eso es pasado y el presente le lleva ya a otra pista complicada -el Huerta del Rey- para visitar al Recoletas Atlético Valladolid (20.30h).

El objetivo de los ve

Selección DN+