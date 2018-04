Ander Ugarte renueva dos años más con el Anaitasuna

Actualizada 19/04/2018 a las 10:04

Ander Ugarte, el pivote de Anaitasuna, confirmó este miércoles su permanencia con el equipo durante las próximas dos temporadas, tras haber cumplido su tercera liga consecutiva con el club navarro.

El irundarra, de 28 años, ha estado compartiendo posición con el joven internacional Antonio Bazán, que hace unas pocas semanas también confirmó su continuidad en el equipo navarro, por lo que Helvetia Anaitasuna ya tiene el puesto cubierto.

Ugarte se mostró ilusionado por la continuidad en el equipo. “ Estoy muy contento, aquí me siento como en casa. No podría pensar en un equipo mejor que este para continuar. Cuando me propusieron renovar no lo dudé, porque este equipo va cada vez a más, es un equipo respetado” dijo.

Te recomendamos

Etiquetas Anaitasuna

Selección DN+