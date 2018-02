El Helvetia inicia, en casa, la fase de grupos europea frente al Lugi sueco

Actualizada 10/02/2018 a las 08:55

Va a ser el primer duelo y ya resultará decisivo para el devenir de las opciones del Helvetia Anaitasuna en Europa. Dado el nivel del grupo en el que la fortuna encuadró al cuadro navarra en la que es su tercera fase de grupos consecutiva en una Copa EHF, los de Juanto Apezetxea son muy conscientes de que sus oportunidades para clasificarse de ronda pasan por ganar sí o sí este sábado.

Hacerse fuertes en casa, con el empuje y apoyo de su afición, y, después, tratar de dar la sorpresa en alguno de sus complicados desplazamientos. Y esta tarde (19.00h), equipo y afición tendrán la primera oportunidad para luchar por aferrarse a esas opciones que le brinda una competición europea.

Visitará el pabellón Anaitasuna el Lugi sueco, el conjunto que, a priori, se presenta con un nivel más parejo al del cuadro navarro y, por tanto, más asequible que el Saint Raphael francés o el Füchse Berlín. Pero, ojo, esto es ya la fase de grupos de una competición europea y no hay rivales sencillos.

El conjunto nórdico, cuarto y empatado a puntos con el segunda clasificado de una Liga exigente como es la de su país, puede poner en muchos aprietos al Helvetia si éste, que llega al duelo tras la derrota en Granollers y el empate con el Guadalajara en Liga, no juega fino y un partido completo.

“Quizá es el ‘tapado’ del grupo. No tiene nombre ni un jugador ‘top’ pero sí muchos jugadores que han jugado con la selección júnior y que son firmes promesas de futuro por su calidad”, aventuraba Juanto Apezetxea, con la duda para este sábado de Ceretta y Chocarro, y que no se fía lo más mínimo. “Va a ser un duelo muy complicado. No hay que olvidar el precedente de que ya eliminó al Wintherthur suizo, un buen equipo”, añadía.

El Lugi, como es seña casi de identidad en el balonmano sueco, tiene en su dura defensa 6-0 una de sus bazas. “Cuenta con varios jugadores de 2 metros. Esa altura nos puede complicar. Además, tiene un nivel defensivo muy alto, hacen muy buena transición y corren”, explicaba el técnico navarro. “De mi equipo espero lo mejor. Que tengamos un buen partido tanto en ataque como en defensa. Y que saquemos el partido. Es lo más importante. Si no ganamos en casa, tendremos opciones mínimas en una competición en la que, ya de por sí , tenemos complejas posibilidades”, indicaba.

Apezetxea destacó también en el “disciplinado” juego ofensivo sueco que controla Anders Hallerg (dorsal 3), al extremo Hampus Jildenbäck (10) y al central-lateral Alfred Jönsson (18).

Jóvenes aunque sobradamente preparados

“Nos van a venir bien estos partidos para ir cogiendo experiencia de cara al futuro”. Las palabras de Tomas Axnér, uno de los técnicos del Logi, este pasado jueves pueden dar a entender que cede el favoritismo al resto de equipos del grupo. Pero no es del todo cierto. El Lugi llega con la ilusión de aprovechar cada oportunidad. Como la selección sueca, en plena renovación generacional, que no era favorita en el reciente Europeo pero que acabó jugando la final frente a España.

Y la filosofía de juego de Suecia, con una poderosa defensa 6-0 y un juego ofensivo rápido y bien trabajado, tiene semejanza con el del rival de hoy del Helvetia.

Cierto que el Lugi -a quien Axnér dirigió este viernes una suave sesión en Anaitasuna- llega con “una alta dosis de incertidumbre”, como indicaba Juanto Apezetxea -técnico del Helvetia-. Pero eso no debe tapar su potencial.

El cuadro nórdico está en de nuevo en la Copa EHF -llegó a cuartos en la 2013-14 y a octavos en la 1998-99- tras superar al Winterthur suizo con empate en Lund (29-29) y un triunfo en casa de los helvéticos (17-22).

En su liga, los suecos -que esta semana perdieron con el Malmo (23-24) y rompieron una racha de 6 victorias consecutivas- son cuartos aunque empatados a puntos con el segundo, precisamente su último rival, y con el Alingsas.

Sus principales jugadores son el extremo Hampus Jildenbäck y Alfred Jönsson. Ambos están entre los cuatro máximos anotadores de Suecia con 146 y 138 goles, respectivamente, en 26 partidos.

Junto a ellos, destacan otro extremo de calidad como Lucas Pellas, los más veteranos Jakob Wickman Modigh y Nemanja Milosevic -dos jugadores de cerca de 2 metros que forman muralla junto al joven Hampus Henningsson- o el meta bosnio Josip Cavar.

