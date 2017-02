Brillan lejos de Navarra

01/02/2017 a las 06:00

Navarra no tiene fronteras en el balonmano de élite. Esto no significa sólo que haya jugadores en otros equipos que no sea el Helvetia Anaitasuna -el único foral en máxima categoría-, sino que éstos no son precisamente figurantes. No son unas caras más vistiendo una camiseta de un conjunto húngaro o francés, o mismo de otra Comunidad española. Los navarros en la élite cuentan, y mucho. La primera línea pamplonesa Nerea Pena es, probable