KIA Sakimóvil: el playoff pasa por Morón

Actualizada 21/04/2017 a las 19:17

Jornada 30 | LEB Plata 2016/2017



ACEITUNAS FRAGATA MORÓN – KIA SAKIMÓVIL BNC



SÁBADO, 20.00 HORAS | Pabellón Alameda (Morón)



[ TV Canal FEB ]

Lejos, a más de 900 kilómetros de casa, en Morón de la Frontera, disputa KIA Sakimóvil Basket Navarra la última jornada de la fase regular de la LEB Plata. La plantilla puede alcanzar el sueño del play-off, que pasa por una victoria en la pista del Aceitunas Fragata Morón, rival que ya se ha asegurado una plaza de ascenso.



KIA Sakimóvil Basket Navarra viaja a tierras sevillanas con la esperanza de que el de este sábado no sea el último partido de la temporada. Los de Joaquín Prado quieren pelear por el ascenso, y para colarse en esa fase final dependen de sí mismos: un triunfo ante Aceitunas Fragata Morón, rival que ya ha asegurado la postemporada, será suficiente. También podría serlo una derrota, pero los navarros prefieren no especular.



“Afrontamos el partido con mucha ilusión y mucha responsabilidad, conscientes de que es una final y tenemos el objetivo en nuestra mano”, indica el técnico de KIA Sakimóvil Basket Navarra. “Nos hace una enorme ilusión poder jugar las eliminatorias por el ascenso, y más después de una temporada iniciada con muchas dificultades. Es una buena noticia y tenemos muchas ganas de seguir en la competición”, añade Prado.



El entrenador de los navarros no se fía de un Aceitunas Fragata Morón que ya tiene el play-off en el bolsillo. “Juegan en casa y querrán ganar delante de su público. Lo que está claro es que lo mejor será que nosotros hagamos el mejor partido posible”, indica el preparador asturiano.



“Es un muy buen equipo, para mí el rival que mejor jugó en nuestra pista. Tienen dos bases directores de buen nivel, Javier Marín y Rubén Gutiérrez; muchísimo talento exterior, con un tirador de primer nivel como Gaffaney y uno de los mejores escoltas de la Liga, Alejandro Marín… Tienen una excelente plantilla”, valora el entrenador sobre el rival.



Serán baja en los andaluces, eso sí, el veterano pívot Jesús Chagoyen y el ala-pívot Alejandro Rodríguez. “Somos dos equipos igualados, hemos ganado los mismos partidos. Si nosotros estamos a un buen nivel podemos ganar. Vamos a dejarnos la piel por conseguirlo”, concluye Prado.



Las cuentas del play-off​​​

En caso de derrota las opciones del KIA Sakimóvil Basket Navarra de disputar la fase final se complican, pero no desaparecen. En ese caso, eso sí, los de Joaquín Prado ya no dependerían de sí mismos. Quedarían a expensas de lo que haga Seguros Soliss Alcázar Basket, único equipo que puede arrebatarles el billete para la postemporada.

Los manchegos juegan en casa de un Sammic Iraurgi que ya no se juega nada tras haber logrado el ascenso directo a la LEB Oro. Si ganan y KIA Sakimóvil Basket Navarra pierde su partido, adelantarían a los navarros en la clasificación al tener ganado el basket-average particular.



Sin embargo, si Seguros Soliss Alcázar cae en Azpeitia, el cuadro de Prado ya no podría perder la plaza de play-off que ahora mismo ostenta, ni perdiendo en Morón.