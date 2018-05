06/05/2018 a las 06:00

El Basket Navarra se enfrenta hoy (12 horas) a una nueva final. Eso quiere decir que se mantiene vivo en la competición. El viernes ganó al HLA Alicante (90-85) y forzó el cuarto partido, que se disputa este mediodía. Tras dos derrotas en Alicante, en una eliminatoria que se decide al mejor de cinco, el equipo de David Mangas estaba obligado a ganar el viernes para no dar por terminada la temporada.



Así lo hizo, pero hoy se enfrenta a una tesitura similar. Es decir, tiene que vencer al HLA Alicante para forzar el quinto partido, que se disputaría el martes, día 8, en Alicante. Para lograr el triunfo, el técnico del Basket Navarra abogó por mostrar una mayor intensidad en defensa, ya que era consciente de que el porcentaje de acierto (82,4%) no sería igual.

Además, espera que sus jugadores, tras el esfuezo del viernes, recuperen bien. El que no se sabe si jugará es el capitán local, Iñaki Narros. No ha participado en ninguno de los partidos de la eliminatoria y, si juega, según dijo Mangas, será un decisión del propio Narros. “Vamos a ver cómo se encuentra. Es una decisión suya, de sensaciones. Está claro que, si puede, nos ayudará”, indicó. En el partido del viernes, Mangas contó con Iván del Río y Nicolás Justicia, aunque este no dispuso de minutos, jugadores del Valle de Egüés, equipo de Liga EBA convenido con Basket Navarra. Por su parte, el pívot del equipo navarro, Moussa Kone, se convirtió en el MVP de la última jornada con 29 puntos de valoración, con 22 puntos y 9 rebotes.

Cuartos de ‘playoff’

Rival. HLA Alicante.

Día y hora. Hoy, 12 horas.

Lugar. Pabellón Arrosadía.

Entradas. Cuarto partido de los cuartos de los playoff por el ascenso. Los abonados pagan 5 euros pero si acudieron el viernes pueden adquirir una entrada por 3 euros; los no abonados, 8 euros, y si asistieron el viernes, 5 euros. Y las entradas infantiles, hasta 12 años, incluidos, 1 euro.

