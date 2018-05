Mangas seguirá al frente del Basket Navarra

El técnico abulense David Mangas seguirá como entrenador del Basket Navarra la próxima temporada al llegar a un acuerdo con el club para renovar su contrato, por lo que cumplirá su segunda temporada en el banquillo pamplonés. El club comunicó este miércoles la renovación al entender que Mangas "debe continuar liderando el proyecto deportivo" tras una temporada en la que ha demostrado "una gran implicación", un compromiso "fuera de toda duda" y una "importante identificación con los valores" de la entidad.



El Basket navarra destacó estos aspectos "más allá de los resultados", aunque destacó que el equipo logró clasificarse para las eliminatorias por el ascenso y puso "contra las cuerdas al máximo favorito", el HLA Alicante. Mangas, en declaraciones a la página web del club, afirmó que le "alegra" seguir en el Basket Navarra. "Desde el primer día me he sentido uno más en la ciudad y en el club, todo el mundo se ha portado conmigo de forma excepcional. Me he sentido apoyado en todo momento y continuar un año más es para mí un motivo de alegría", dijo.



El entrenador abulense señaló que la temporada recientemente concluida ha sido "un año de adaptación y de aprendizaje constante" que le va a hacer "crecer". "Vamos a trabajar desde ya, con tiempo, para que el proyecto de la próxima temporada sea ilusionante. Intentaremos hacer un equipo que sea más regular y que se muestre más competitivo si cabe", declaró.

