James lidera remontada de Rockets que empatan serie

El escolta James Harden anotó 30 puntos y lideró el ataque de los Rockets de Houston que remontaron una desventaja de 10 puntos en el último periodo del cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste que ganaron a domicilio por 92-95 a los Warriors de Golden State. La victoria permitió a los Rockets empatar a 2-2 la serie que disputan al mejor de siete y recuperó la ventaja de campo después de haber perdido el primer partido disputado en el Toyota Center, donde el jueves se disputará el quinto encuentro.



Junto a James, el base Chris Paul aportó 27 puntos como segundo máximo encestador y el escolta reserva Eric Gordon llegó a los 14, incluido el triple que con 2:27 para concluir el tiempo reglamentario puso el parcial de 89-94 que fue decisivo. Al final fueron los Rockets los que en el cuarto periodo consiguieron los tantos decisivos que les permitieron remontar una desventaja de 10 tantos con los que había concluido el tercero (80-70) que los Warriors incrementaron con otra canasta más al inicio del cuarto (82-70). Pero los Rockets comenzaron a jugar su mejor defensa, y la inspiración encestadora de los Warriors comenzó a desaparecer sin que sus jugadores claves como el base Stephen Curry, que había anotado 17 tantos en el tercer periodo, pudiesen mantener la ventaja en el marcador.



Los Rockets con dos tiros libres del alero dominicano Trevor Ariza se ponían con ventaja parcial de 86-87 y 5:22 minutos por jugarse que incrementaron a tres (86-89) después que James anotó con una penetración. A partir de ese momento, los Rockets comenzaron a creerse de verdad que podían ganar el partido y recuperaron su mejor juego defensivo, con el que impidieron que los Warriors volviesen a meterse en el encuentro.



Solo necesitaron conseguir también los tantos decisivos que llegaron de la mano de la inspiración de Gordon (triple) y el Paul, que con un tiro libre de los dos que hizo a falta de cinco décimas de segundo para concluir el tiempo reglamentario dieron a los Rockets el triunfo que les puede valer un pase a las finales de la NBA. "Reaccionamos en el momento decisivo para recuperar nuestro mejor juego defensivo y también encontrar la manera de conseguir los tantos decisivos", declaró Mike D'Antoni, entrenador de los Rockets. "No hemos conseguido nada todavía, logramos empatar la serie y recuperar lo que habíamos perdido en el primer partido". D'Antoni reiteró que los campeones de liga son los Warriors y por lo tanto el equipo al que hay que batir y eso todavía no ha sucedido porque la serie se encuentra empatada. Sin embargo, reconoció que el haber logrado la victoria en un campo como el Oracle Arena, donde además los Warriors llevaban 16 partidos consecutivos de playoffs sin conocer la derrota decía mucho en favor de los Rockets como equipo ganador que sabe reaccionar. Curry volvió a ser el líder del ataque de los Warriors al aportar 28 puntos, incluidos seis triples de 13 intentos, pero 17 tantos fueron conseguidos en el tercer periodo y en el cuarto apenas anotó tres.



Lo mismo sucedió con el alero Kevin Durant, que logró un doble-doble de 27 tantos, capturó 12 rebotes y repartió tres asistencias, pero apenas anotó seis tantos en el cuarto periodo.

El ala-pívot Draymond Green anotó doble-doble de 11 puntos --solo uno en los últimos 12 minutos de partido--, capturó 13 rebotes --nueve defensivos--, repartió ocho asistencias, puso un tapón y perdió cinco balones. El escolta Klay Thompson aportó apenas 10 puntos después de fallar 9 de 13 tiros de campo, incluidos 3 de 5 desde fuera del perímetro. La falta de producción de Thompson se hizo sentir en los momentos decisivos y ambos equipos no pudieron pasar del 39 por ciento de acierto en los tiros de campo y del 33 y 32, respectivamente, de triples. Los Warriors capturaron 49 rebotes por 41 de los Rockets que tuvieron mejor control de balón al perderlo 10 veces, comparado a las 16 que lo hizo el equipo de Golden State. "Nos bloqueamos en el ataque en la recta final del partido y eso fue lo que permitió que los Rockets aprovechasen la oportunidad para conseguir la victoria", declaró Steve Kerr, entrenador de los Warriors. "Ahora son ellos lo que vuelven a tener la ventaja de campo y tendremos que intentar en el quinto que eso cambie".

