Los Rockets empatan la serie de la Conferencia Oeste con un Harden monumental

Los escoltas Eric Gordon y James Harden se combinaron con 27 puntos cada uno y lideraron el ataque balanceado de los Rockets de Houston que ganaron por paliza de 127-105 a los Warriors de Golden State en el segundo partido de las finales de la Conferencia Oeste. La victoria fue la primera que consiguieron los Rockets que empataron a 1-1 la serie que disputan al mejor de siete, y la competición se traslada al Oracle Arena de Oakland, el campo de los Warriors, donde se van a disputar el tercero y cuarto partidos.



Gordon, que en el primer partido no pudo ser factor ganador de los Rockets como sexto jugador, esta vez si lo hizo al recuperar su mejor toque de muñeca que le permitió anotar 8 de 15 tiros de campo, incluidos 6 de 9 triples, y estuvo perfecto 5-5 desde la línea de personal. Mientras que Harden no estuvo brillante en los tiros, anotó 9 de 24 y sólo 3 de 15 de triples, pero acabó con un doble-doble al capturar 10 rebotes defensivos y dio tres asistencias. Junto a Gordon y Harden otros cuatro jugadores de los Rockets tuvieron números de dos dígitos, entre ellos el alero de origen dominicano Trevor Ariza, que se erigió, junto con Gordon, en los factores ganadores del equipo de Houston.

James Harden tallies 27 PTS, 10 REB to fuel the @HoustonRockets Game 2 win at home! #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/BncezpNoBD



Ariza acabó el partido con 19 puntos tras anotar 7 de 9 tiros de campo, incluido un triple de tres intentos y también estuvo perfecto desde la línea de personal (4-4). Pero su gran labor fue la defensiva al evitar que el ataque demoledor de los Warriors desde fuera del perímetro pudiese hacerle daño a los Rockets. Además también repartió seis asistencias y recuperó dos balones, mientras que el alero PJ Tucker surgió con su mejor aportación ofensiva al conseguir 22 tantos --nueva como profesional en playoffs-- que también fueron claves en la victoria de los Rockets.



El base Chris Paul completó la lista de los encestadores de los Rockets con 16 tantos, repartió seis asistencias, capturó cuatro rebotes y recuperó tres balones. Los Warriors con Kevin Durant, que aportó 38 puntos, había logrado 37 en el primer partido, fue el único jugador de los campeones de liga que mantuvo su aportación ofensiva, mientras que el escolta Klay Thompson y el base Stephen Curry no tuvieron la misma inspiración y se combinaron con 24 tantos, comparados a los 46 del primer partido que su equipo ganó por 106-119. Durant llegó a los 19 partidos consecutivos de playoffs que consiguió al menos 20 puntos, mientras que Curry extendió a 81 encuentros seguidos de playoffs en los que encestó al menos un triple, mejor marca en la historia de la NBA.

Kevin Durant records a game-high 38 PTS for the @warriors on the road in Game 2. #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/mJDyKlYGBA