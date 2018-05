Durant y los Warriors golpean primero en la final del Oeste

Los Golden State Warriors se han cobrado la primera ventaja en la final de la Conferencia Oeste tras apuntarse la victoria a domicilio ante Houston Rockets (106-119), redondeando una sólida actuación comandada por Kevin Durant (37 puntos).

Stephen Curry finishes with 18 PTS, 6 REB, 8 AST in the @warriors Game 1 win on the road! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/6NKlcEAxKF