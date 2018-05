Los Celtics arrollan a Cleveland y se adelantan en la final del Este

Los Boston Celtics han empezado con mucha fuerza la final de la Conferencia Este y han arrollado en el primer partido a los Cavaliers (108-83) de José Manuel Calderón, que ha dejado una actuación testimonial con dos puntos en tres minutos. En el primer capítulo de esta revancha de la temporada pasada, cuando ambos equipos también se enfrentaron por un puesto en las Finales, los Celtics salieron en tromba y dejaron su victoria encarrilada con un parcial de 36-18 en el primer cuarto.

Al Horford records 20 PTS, 4 REB, 6 AST to propel the @celtics in the series-opener at TD Garden! #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/i6AdBlDSay