James pone a Cavaliers en las finales y McConnell salva a Sixers

La figura del alero LeBron James volvió a estar presente en otra barrida de los Cavaliers de Cleveland, que lograron ante los Raptors de Toronto, y que les permitió pasar a las finales de la Conferencia Este por cuarta temporada consecutiva. Mientras que el base reserva T.J.McConnell surgió como el salvador sorpresa que le dio el primer triunfo a los Sixers de Filadelfia en la otra eliminatoria de semifinal que disputan ante los Celtics de Boston y que pierden por 1-3 al mejor de siete. James lideró una vez más a los Cavaliers al triunfo de 128-93 ante los Raptors y barrieron 4-0 la serie, que les permitirá defender el título de campeones. Calderón, base de los Cavaliers, aspira a ser el segundo español en ponerse un anillo de campeón, después de Pau Gasol que ya lo conquistó en dos ocasiones con Los Angeles Lakers.



Los Raptors, que habían tenido la mejor marca durante la temporada regular (52-30), se fueron de nuevo de vacaciones anticipadas por culpa de James y los Cavaliers que los eliminaron por tercera temporada seguida. Ahora los Cavaliers tendrá que esperar a conocer quien será su rival en las finales, donde defenderán el título, con el ganador de la eliminatoria que disputan los Celtics y los Sixers. James aportó un doble-doble de 29 puntos, 11 asistencias, ocho rebotes, dos recuperaciones de balón, dos perdidas y un rebote aunque se pasó los últimos ocho minutos del cuarto periodo celebrando lo que iba a ser el décimo triunfo consecutivo de los Cavaliers ante los Raptors en partidos de playoffs.

LeBron James (34.0 PPG, 11.3 APG, 8.3 RPG) puts together a complete 2nd round performance, lifting the @cavs to the Eastern Conference Finals! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/beoLMLLOwc