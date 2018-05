Los Warriors trabajan para poner el 2-0 ante los Pelicans

Actualizada 02/05/2018 a las 11:14

Golden State Warriors tuvo que trabajar para imponerse por 121-116 a los New Orleans Pelicans de un buen Nikola Mirotic y poner el 2-0 en su 'playoff' de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, mientras que los Cleveland Cavaliers, liderados por LeBron James, arrebataron el factor cancha a los Toronto Raptors de un discreto Serge Ibaka tras ganar en la prórroga por 112-113 y conseguir el primer punto de su serie en el Este.

En el ORACLE Arena, los actuales campeones de la NBA se encontraron con la resistencia de unos Pelicans que terminaron por hincar la rodilla en el retorno a la acción de Stephen Curry, que demostró su importancia y ayudó saliendo desde el banquillo con 28 puntos y 7 rebotes, aunque el protagonismo fue para Kevin Durant.

El alero anotó 29 tantos, repartió 7 asistencias y cogió 6 rebotes, pero fue clave en el último cuarto para, junto a André Iguadola, provocar el despegue definitivo local. Con 93-96, ambos se combinaron para aportar 17 puntos (11 de Durant) y permitir a los Warriors coger una renta de 113-103 que ya no pudieron levantar los visitantes.

Los Pelicans aguantaron hasta ese momento amparados en el rendimiento de su quinteto inicial, en el que todos sus componentes firmaron dobles dígitos de anotación, entre ellos un Nikola Mirotic que rozó el 'doble-doble' con 18 puntos y 9 rebotes, aunque no tuvo su mejor noche desde el triple (3/8).

A su lado, Anthony Davis hizo 25 y 15, Jrue Holiday, 28, 8 y 8 asistencias, y el veterano base Rajon Rondo, 22 y 12 asistencias, números que no sirvieron para arañar un triunfo antes de jugar el viernes ante su público en busca de apretar la serie.

Por otro lado, en la Conferencia Este, Cleveland Cavaliers, sin el concurso de José Manuel Calderón, dieron el primer golpe en su 'playoff' de semifinales ante Toronto Raptors, los mejores de su conferencia y los segundos de toda la NBA, pero que cayeron en su cancha por 112-113 tras una prórroga.

Pese a llegar con menos descanso tras concluir el pasado domingo su serie en el séptimo partido ante Indiana Pacers, los 'Cavs' supieron aguantar la buena salida local y luego se agarraron a LeBron James, mejor acompañado en esta ocasión.

El alero terminó con un 'triple-doble' de 26 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes y fue el que tomó la responsabilidad para forzar el tiempo extra con dos canastas que igualaron la desventaja de 105-101. Fred VanFleet tuvo triple para evitar cinco minutos más, pero no entró y los Cavaliers empezaron la prórroga más acertados para coger una ventaja que ya no soltaron.

Junto a 'King' James, brillaron JR Smith (20 puntos) y Kyle Korver (19), mientras que desde el banquillo Tristan Thompson y Jeff Green aportaron 14 puntos y 12 rebotes y 16 puntos, respectivamente. En los Raptors, Serge Ibaka se quedó en 9 puntos y 2 rebotes, y sobresalió la figura de un enorme Jonas Valanciunas con 21 puntos y 21 rebotes.

