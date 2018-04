LeBron James alaba a Calderón y a los jugadores de la selección española

Actualizada 04/04/2018 a las 13:38

José Manuel Calderón tuvo anoche su mejor partido con la camiseta de los Cleveland Cavaliers, con 19 puntos (7/11 en tiro), cuatro asistencias y cuatro rebotes, en el triunfo por 112-106 ante el líder del Este, Toronto Raptors, donde el hispano-congoleño Serge Ibaka también destacó con un buen 'doble-doble' (16 puntos y 12 rebotes).

El de Villanueva de la Serena, titular, fue un buen acompañante de LeBron James (27 y 10) y Kevin Love (18 y 15) para que los 'Cavs' sumasen su cuarto triunfo consecutivo en un encuentro muy peleado y en el que los visitantes echaron de menos una mejor versión de Kyle Lowry (5 puntos).

LeBron James, a la conclusión del partido, alabó a Calderón y a los jugadores de la selección española: "José es un jugador muy inteligente. He jugado contra la selección española durante muchos años y ellos no producen jugadores que no tengan inteligencia para el baloncesto. Ahí tienes a los Gasol, a Rubio, a José y la lista continúa. Ese ha sido el fuerte de José en la liga durante tanto tiempo, sin importar sus números. Es un gran profesional", dijo.

Una ESTATUA a LEBRON en ESPAÑA YA pic.twitter.com/ediInBBHou — KIA en Zona (@kiaenzona) 4 de abril de 2018

