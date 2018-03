Ricky Rubio roza el 'triple-doble' en la derrota sobre la bocina de Utah ante Boston

Utah Jazz sufrieron un pequeño tropezón en sus aspiraciones de entrar en los 'playoffs' de la NBA tras caer en la jornada de este miércoles en su cancha por un ajustado 94-97 en un buen partido de un Ricky Rubio que rozó el 'triple-doble', mientras que Marc Gasol y José Manuel Calderón sumaron victorias.

En el Vivint Smart Home Arena, los Jazz no pudieron igualar en la clasificación a los Timberwolves, Spurs y Pelicans y se quedaron octavos del Oeste con un triunfo de margen sobre los Clippers después de encajar una derrota por culpa de un triple casi sobre la bocina de Jaylen Brown que dejó en nada la actuación de Ricky Rubio, autor de 14 puntos, con mala noche en el tiro (4/14, 1/6 en triples), 10 asistencias, 8 rebotes y 3 robos.

Ni su polivalencia ni los 22 puntos de Donovan Mitchell ni el 'doble-doble' de Rudy Gobert (10 puntos y 11 rebotes) evitaron que los Celtics se quedasen con una valiosa victoria en este tramo final de Liga Regular con un Jaylen Brown que lideró con 21 puntos a un equipo sin Kyrie Irving, Al Horford y Marcus Morris, pero con cuatro jugadores más en dobles dígitos de anotación.

Los Jazz no sacaron provecho a su mejor momento del partido, en el tercer cuarto, cuando endosaron desde una gran defensa que provocaron diez pérdidas de balón un parcial de 15-0 a los visitantes para ponerse por encima de la decena de puntos de renta (69-58). Los Celtics apretaron y no dejaron anotar a su rival en los últimos dos minutos y medio para llevarse un triunfo que les mantiene con opciones de pelearle a Toronto Raptors la primera plaza del Este.

Además, los Memphis Grizzlies encadenaron su segunda victoria consecutiva, algo poco habitual en los últimos meses, y lo hicieron batiendo por 108-103 a una de los equipos potentes de la Conferencia Oeste como Portland Trail Blazers.

El pívot catalán Marc Gasol no estuvo en sus números más usuales y se quedó en 8 puntos, con 3/8 en tiro, 6 asistencias y 3 rebotes. MarShon Brooks, en su primer partido con Memphis, fue el mejor local con 21 puntos desde el banquillo, 14 en el cuarto periodo, mientras que CJ McCollum vio como sus 42 no sirvieron de nada.

MarShon Brooks went for a team-high 21 PTS in his season debut, leading the @memgrizz to victory! #GrindCity pic.twitter.com/INwwVvqNPM