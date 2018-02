Los Raptors de Ibaka siguen lanzados y Abrines cae ante los Lakers

Los Raptors de Serge Ibaka continúan lanzados y han apabullado a New York Knicks con 13 puntos y 8 rebotes del pívot hispano-congoleño, mientras que los Thunder de Álex Abrines han sucumbido con claridad en su visita a Los Angeles Lakers (106-81).

Toronto es uno de los equipos más en forma de la NBA, cuenta con el cuarto mejor registro de toda la competición (38-16) y sigue al acecho del liderato de la Conferencia Este que ostentan Boston Celtics (40-16).

The @Raptors' bench mob steps up to help power them to victory!#WeTheNorth pic.twitter.com/m6IwHV5unN