Actualizada 23/01/2018 a las 09:21

La figura del pívot Marc Gasol se hizo sentir de nuevo como líder del juego interior de los Grizzlies de Memphis a los que volvió a guiar al triunfo en la jornada de la NBA en al que también fue el jugador español más destacado.



Gasol aportó 19 puntos como máximo encestador y los Grizzlies lograron otro meritorio triunfo tras completar remontada de 15 tantos y vencer por 105-101 a los Sixers de Filadelfia, a los que les rompieron una racha de tres victorias consecutivas.



El jugador de Sant Boi hizo una gran labor individual en el marcaje al pívot camerunés estrella de los Sixers, Joel Embiid, que a pesar que logró un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes, al final no pudo ser factor ganador para su equipo.



Si lo fue Gasol, que disputó 37 minutos y anotó 6 de 14 tiros de campo, incluidos 3 de 6 triples, y tuvo 4 de 4 desde la línea de personal.



El pívot internacional español capturó seis rebotes, recuperó un balón, perdió dos y cometió tres faltas personales.



También fue protagonista de una buena actuación individual el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic al conseguir 14 puntos, pero al final su equipo de los Bulls de Chicago no pudo evitar la derrota en doble prórroga de visitantes por 132-128 ante los Pelicans de Nueva Orleans.



Mirotic, que siguió de reserva, fue el sexto jugador de los Bulls al disputar 25 minutos y anotar 4 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 7 triples, y estuvo perfecto 4-4 desde la línea de personal.



El exjugador del Real Madrid también capturó cuatro rebotes, repartió dos asistencias, recuperó dos balones, perdió uno y cometió cuatro faltas personales.



El base Ricky Rubio no tuvo su mejor actuación individual ni tampoco su equipo pudo superar el duelo de visitante ante los Hawks de Atlanta que perdieron por 104-90.



Rubio volvió a estar frío con su muñeca tras anotar apenas dos puntos en los 26 minutos que estuvo en la pista tras encestar 1 de 8 tiros de campo, falló los tres intentos de triple que hizo, y no fue a la línea de personal.



El jugador de El Masnou estuvo mejor a la ora de mover el balón al dar seis pases de anotación, capturó cuatro rebotes, y tuvo un robo, pero sufrió cuatro perdidas.



Mientras que el ala-pívot Juancho Hernangómez no tuvo ningún minuto con su equipo de los Nuggets de Denver que se impusieron de locales por 104-101 a los Trail Blazers de Portland, en el duelo de equipos de la División Noroeste.

